Lanzarán licitación dirigida a distribuidoras farmacéuticas

Ciudad de México.- La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud aseguraron que de manera paralela a la licitación internacional vigente para la compra de medicamentos, de aparatos e insumos terapéuticos, se lanzará una nueva dirigida a distribuidores, la cual se sincronizará con la entrega de productos terapéuticos con lo que se garantiza el traslado y el abasto oportuno de los productos en las farmacias de institutos y hospitales de alta especialización, así como en unidades médicas de 25 estados.Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de Salud informaron que la licitación del servicio de distribución se lanzará a través de CompraNet, bajo el esquema de subasta en línea, tendrá un costo unitario y estará dividida en cinco regiones, sin carta de exclusividad, lo que no impide que las distribuidoras vetadas y ahora amparadas puedan participar siempre y cuando cuenten con los requisitos y permisos de Cofepris.Sin dar mayores detalles del monto asignado, López-Gatell refirió que con esta licitación dirigida a distribuidores se pretende acabar con un "un mercado oligopólico" que significó, durante varios sexenios, que un grupo mantuviera el control del mercado de medicamentos, limitar el margen de acción, fomentara el encarecimiento para propiciar comprar de emergencias con sobreprecios de 35 por ciento, cuando la distribución a nivel internacional oscila en 5 y 7 por ciento."Se considera un sobreprecio de 5 a 7 por ciento aproximadamente en los servicios de distribución, pero en la práctica se convertían en sobreprecios que llegaban casi al 35 por ciento. Las compañías distribuidoras forman parte de un mercado oligopólico, un mercado concentrado y parcialmente controlado por sus propias prácticas y son un intermediario que si bien agregan un servicio necesario también agregan no sólo un costo sino un esquema de facto de encarecimiento de los productos".En conferencia de prensa, Raquel Buenrostro Sánchez explicó que el fallo de la licitación de medicamentos esta previsto para el 28 de junio de manera aun cuando este fin de semana "se les cayó el sistema" y la reunión de propuestas de precios se pasó para este martes cuando los participantes interesados presenten sus propuestas económicas."El fin de semana pasado el sistema en línea CompraNet dejó de funcionar por lo que la licitación sufrirá un retraso. La apertura de la licitación estaba programada para iniciar este lunes a las 9 de la mañana, pero se pospondrá hasta mañana martes a las 8 de la mañana", sin que esto signifique una alteración de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica con Reducción de Plazos Bajo las Modalidades de Ofertas Subsecuentes de Descuento y Precios Máximos de Referencia, LA-012000991-E82-2019, que abarca de julio a diciembre de este año.“Está licitación es muy sólida jurídicamente, está completamente apegada a derecho. La Ley de Adquisiciones cuando habla de cómo puede ser el proceso de adquisición dice que se puede dar bajo tres características: puede ser una licitación nacional, una internacional bajo tratados o bien una internacional”, Buenrostro Sánchez.“Pero si ustedes leen con cuidado el Artículo (28 de la Ley de Adquisiciones) en ningún momento dice qué hay una prelación (una orden de prioridad)" dijo tras citar que tampoco el Código Fiscal, que es muy estricto, ordena dicha prelación por lo tanto los ordenamientos legales no están sujetos a la interpretación de empresa farmacéuticas, mismas que han argumentado que primero debió convocarse una licitación nacional y luego de declararse desierta a una internacional.Y, por ello, Hacienda en este acompañamiento de compra consolidada que hace con la Secretaría de Salud ofertará mil 40 claves por un monto de 17 mil millones de pesos, se optó por el apartado “licitación internacional abierta y no se viola nada porque están invitados todos los países con los que hemos firmado tratados internacionales”, agregó la Oficial Mayor.Las autoridades no aclararon cuándo las empresas que resulten ganadoras, tras el fallo del 28 de junio, deberán entregar los productos farmacéuticos en los siete almacenes autorizados. No se informó tampoco sobre el número de participantes nacionales e internacionales. Sólo se reconoció que las empresas vetadas también por presidente López Obrador podrán participar.De igual manera reconoció que la licitación vigente LA-012000991-E82-2019, que abarca de julio a diciembre de este año, “sustituye en parte el contrato que se firmó el 28 de noviembre de 2018 (en la pasada administración) con el Instituto Mexicano del Seguro Social.“Esas claves que ustedes identificaron como duplicadas (en la licitación vigentes, cuando ya se habían adjudicado en la licitación del 28 de noviembre del año pasado) estamos pensando en sustituirlas en caso de que tengamos mejores precios, eso que quiere decir, que vamos a comprar lo mismo pero a mejores precios”.El noviembre de 2018, el IMSS destinó 31 mil 348 millones pero al mes de mayo se ejercieron 14 mil 771 millones y se cumplió con el 47 por ciento de los contratos, por lo tanto, los 16 mil 550 millones de pesos, previstos “podrán ser cancelados”.Las empresas vetadas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA), Grupo Fármacos Especializados y MAYPO se ampararon y, por lo mismo, podrán participar, pero aclaró, "si pido melones quiero melones".Las tres empresas fueron vetadas por “prácticas monopólicas” y por presuntos “actos de corrupción”, inclusive, se solicitó "se les impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en esas operaciones de corrupción y tráfico de influencias". No obstante, se ampararon.Con esta licitación, complementada con lo ya adquirido en el pasado contrato de noviembre de 2018 a mayo de 2019, el gobierno federal podría contar con el 100 por ciento de los medicamentos e insumos que requiere en el país, lo que significará que, entre ambas licitaciones, se habrán invertido 25 mil millones de pesos en productos terapéuticos y se habrán ahorrado más de 6 mil millones de pesos.