Larga vida a Batman

En las noches más oscuras, en las horas de mayor desesperación, siempre habrá una señal de murciélago alumbrando el cielo, pidiendo auxilio.Batman, el vigilante de Ciudad Gótica, ha fascinado al mundo ya por 80 años y no se le avizora fecha de caducidad.Así lo considera el investigador y experito de la Procuraduría General de Justicia, Roberto Coria, quien ha reflexionado en la figura del personaje desde el derecho penal, la criminalística y la psicología forense.“Es el superhéroe más humano: no lo mordió una araña radiactiva, no es un extraterrestre que llegó de otro planeta. Es una persona que se parece a ti y a mí. “Obviamente tiene mucho dinero, pero es un personaje vulnerable, lo que permite involucrarse con él. Es pura voluntad, autodeterminación. La tragedia no lo definió tanto como lo que hizo para enfrentarla”, comparte el experto.Batman, el mejor detective del mundo, heredero de la brillantez de Sherlock Holmes y los relatos noir de Dashiell Hammett, fue creado por Bob Kane y Bill Finger.Con un modus operandi que aborda lo delincuencial, apareció en las páginas del número 27 de Detective Comics, que se lanzará el 30 de marzo de 1939.Poco después se exploró su origen: Bruce Wayne, tercera víctima y único sobreviviente de un doble homicidio, decidió combatir el mal en un mundo enloquecido.“Es un personaje motivado por la culpa, al haber visto a sus padres muertos”, opina el escritor de novelas policiales, y guionista de cómics, F.G. Haghenbeck.“Batman cree que su personalidad secreta es Bruce Wayne. Él se cree Batman. Es genial, pero es un psicópata”.Reconocido y amado en cualquier rincón del planeta, Batman ha sido reinventado por plumas tan prestigiosas como las de Frank Miller, Jeph Loeb, Jim Starlin, Gran Morrison, Alan Moore, Scott Snyder.Su figura, magnética, furiosa, ha hallado lugar en casi cualquier manifestación artística: radio, televisión, música, cine, teatro, videojuegos.“Hay muchas historias para contar de Batman. Es un personaje tan icónico que cada autor le da una lectura. En el cine, por ejemplo, el Batman de Christopher Nolan no tiene nada que ver con el de Tim Burton, y este seguro que nada con el que prepara Matt Reeves”, medita Haghenbeck.Es fácil maravillarse con él: el consumidor de sus historias, por ejemplo, jamás podrá ser Superman, un dios venido a la Tierra, pero puede soñar con ser millonario, montarse en un batimóvil y aterrorizar criminales.Otro punto que lo hace fascinante es que, a falta de superpoderes, su inteligencia sobresale y lo hace vencer cualquier obstáculo, cualquier enemigo.En la cinta animada Justice League: Doom, por ejemplo, cree que Superman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde y Flash podrían convertirse en un peligro y crea planes para anularlos.“¿Y si Batman se vuelve malo de repente, qué deberían hacer los demás? No hay de otra: correr”, opina Coria, con humor.Para festejar a Batman como se merece, Warner Channel transmitirá el Especial Batman 80 aniversario el sábado 30 de marzo desde las 16:45 horas con la cinta Batman Regresa. Después, a las 19:05 horas Batman: El Caballero de la Noche y al finalizar el día Batman v Superman: El origen de la justicia a las 22:00 horas.