Larisa Morales acepta su derrota en elección de Jurisprudencia

“Estoy extremadamente feliz, senté un precedente en la Facultad. Somos mujeres que queremos salir adelante, alzar la voz… al ser los votos, no pocos, siento como si hubiera ganado, nos escuchó todo el estado de Coahuila”.

“Es momento de ser incluyentes, no esperar que nadie nos incluya, levantar la mano solitas, que tengamos más sororidad entre nosotras las mujeres”.

Larisa Morales, la primera mujer en ser candidata a directora de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, aceptó su derrota, reconoció el triunfo de Alfonso Yáñez Arreola y aseguró que no hay nada más que hacer.Asimismo, anticipó que en tres años más analizará si volverá a contender.En conferencia de prensa informó que obtuvo 93 votos y Yáñez Arreola 580, en tanto que 24 sufragios virtuales fueron invalidados. Dijo confiar en el sistema electrónico de votación que sido utilizado en más de 30 procesos virtuales, por contar con candados de seguridad.Los 93 sufragios obtenidos, indicó, representan 93 pasos adelante en la vida de la comunidad de Jurisprudencia y significan que las mujeres van empujando, ponen el ejemplo y nadie las va a detener en su lucha por alcanzar una mayor participación en las decisiones de la vida universitaria.No hubo nada más que hacer, nos quedamos con una plataforma completa de trabajo, dijo, al indicar que seguirá dando cátedra e involucrada en las tareas universitarias.Convocó a las mujeres a ser más empáticas, no criticarse entre ellas, trabajar por salir delante de la mano, juntas, e identificarse solo por el hecho de ser mujeres, aprovechando que son mayoría.Reiteró sentirse satisfecha y plena, independientemente del inicio y desarrollo del proceso. “Lo supimos brincar”.A Yáñez Arreola, ganador de la contienda, lo definió como su amigo y gran ser humano.Se requiere, refirió, fortalecer el posgrado y consolidar la formación de los alumnos para transformarlos en profesionistas competitivos a nivel nacional e internacional., sostuvo y aclaró que no hay rencores al final del proceso electoral interno.Morales señaló que hubo impugnaciones, pero se dictaminaron antes de emitir los resultados. “Cerramos con eso, las inconformidades se dieron, ya más nada hay que hacer”, concluyó.