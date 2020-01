Las 10 cláusulas que debe tener un buen contrato de arrendamiento

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando decidimos rentar una casa o algún inmueble debemos revisar el tipo de contrato y las cláusulas que contenga, pues podríamos estar adquiriendo alguna deuda que no se tenía previsto.



Marco Torres, gerente de operaciones de Homie.mx, señala que antes de rentar una vivienda es necesario revisar nuestras finanzas, las deudas que se tienen y los servicios ya adquiridos que se puedan trasladar al inmueble, como el Internet, Telefónica, etc.



El especialista señala que conocer nuestro nivel de deuda y así tomar una buena decisión de lo que se va a rentar y costos.



Ahora, sobre el contrato de arrendamiento Marco Torres señala que estas son las cláusulas que debe tener:



• Que venga estipulado el monto de la renta



• Especificación la fecha de pago



• Si hay algún tipo de plazo para que se pueda pagar esa renta, (la fecha máxima para que puedas realizar ese pago)



• Dejar estipulado cuánto se queda en depósito de garantía



• Que el propietario acredite ser dueño de la propiedad



• Servicios que incluye



• Si permite mascotas



• Cláusula de recisión de contrato



• Una penalización si se termina el contrato antes de tiempo



• No firmar pagarés en blanco o hacer contratos de buena fe



Rentar impactará para bien o mal en la calidad de vida de una persona en muchos aspectos, por ejemplo estar lejos de la familia, sobrevivir por sí solo, los tiempos y distancias a la escuela o trabajo.





Fuente: ImagenTV