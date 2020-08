Las 10 Desventajas de la Bichectomía Y Qué Peligros Tiene Para Tu Salud

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¿Te ha pasado que cuando te ves al espejo sientes que tus mejillas son muy voluminosas? ¿Quisieras lucir un rostro más perfilado, delgado y mejorar tu autoestima?



¡Tranquila! Hay muchas opciones y métodos disponibles en el campo de la medicina que te podrán ayudar, entre ellas, se encuentra la bichectomía.



Todo suena genial. ¡Y sí que lo es! Pero, antes de tomar una decisión radical es necesario conocer los pros y los contras de la cirugía. Por ello, hoy te ayudaré ofreciéndote toda la información sobre cuáles son las desventajas de la bichectomía.



¿Qué es la Bichectomía?



La bichectomía es una cirugía estética destinada a la extracción de las bolsas de grasa de Bichat localizadas en las mejillas.



El objetivo de este procedimiento es proporcionar un aspecto más definido y esculpido a los rasgos faciales, eliminando el exceso de grasa que rodea el área de los pómulos.



¿Cómo Funciona la Bichectomía?



Al ser una cirugía mínimamente invasiva, se realiza en el consultorio del cirujano o bien, en un centro ambulatorio y, por lo general, dura menos de una hora.



El procedimiento es bastante sencillo e inicia con la aplicación de anestesia local.



El cirujano hará una incisión entre las encías y las mejillas. Posteriormente, la grasa se extrae lentamente y con delicadeza, haciendo presión en el pómulo, justo en donde tu notas que sobresale más el tejido graso.



¡No te asustes! El médico puede ayudarse con algunas pinzas quirúrgicas, y en caso de ser necesario, realizará una pequeña liposucción.



Luego, al terminar la extracción, la incisión se sutura y se realiza un vendaje alrededor de la cara.



La cicatriz es interna y la verás por un par de semanas, con el tiempo, quizás algunos meses, se irá desvaneciendo.



Antes y Después de la Bichectomía:



El antes y después de la bichectomía es realmente sorprendente. Fíjate tan solo en estas imágenes que te muestro acá abajo y verás que el cambio en las características faciales de estas famosas es muy favorecedor.



Desventajas de la Bichectomía:



Sin dudar, los beneficios y resultados son prometedores, pero los efectos secundarios de realizarse una bichectomía no deben ser subestimados. ¡Vamos a analizarlos!



1.- Cicatrización Excesiva:



Aunque la cicatriz no se visualiza externamente, ya que el abordaje es por dentro de la cavidad bucal, existe el riesgo de que la mucosa se regenere de la forma menos adecuada, más aún cuando se trata de incisiones muy largas.



2.- Infección:



Como en toda cirugía y procedimiento invasivo, existe el riesgo de que la herida se infecte. Es por ello que tú puedes –e inclusive, te recomiendo ampliamente– preguntar con total confianza a tu cirujano por el uso de antibióticos después de la operación.



Pero… ¿Por qué Deberías Tomar Antibióticos?



Probablemente por tu cabeza esté rondando esa pregunta.



Básicamente la razón se fundamenta en que la boca, en condiciones normales, posee su propia flora bacteriana, por lo que al realizar una abertura, se aumenta el riesgo de que dichas bacterias lesionen la mucosa.



¡No te alarmes! Esta desventaja de la bichectomía es prevenible y es más frecuente en pacientes con enfermedades de base y fumadores crónicos.



3.- Resultados no Estéticos:



Al extraer mayor cantidad de grasa de la adecuada para ti, el resultado podría no gustarte debido a que la apariencia pudiera ser de rasgos faciales desequilibrados e irregulares.



4.- Daños en los Tejidos Circundantes:



Si durante la bichectomía ocurre un daño a los tejidos que rodean el área de la mejilla, es probable que el cirujano deba recurrir a la liposucción para arreglarlo y armonizar las características faciales.



5.- Recuperación Lenta:



La recuperación tras la bichectomía dependerá de múltiples factores y entre ellos se destaca el tipo de incisión realizada. Así, pues, si es extensa, la cicatrización y, consecuentemente, la recuperación serán más lentas.



6.- Retención de Saliva:



¡Si, sé que suena algo descabellado! Pero no es así. Está científicamente comprobado y es por la localización anatómica de la incisión.



A ver, te cuento: La incisión de la bichectomía se realiza muy cercana al punto en donde desemboca el conducto de Stennon. Este no es más que el drenaje natural de la glándula parótida, la encargada de producir saliva.



Si se daña ese conducto puede sobrevenir una retención aguda de saliva en dicha glándula y aumentar el riesgo de que se inflame o se infecte, lo que se conoce como parotiditis. De llegar a ocurrir esto, el cirujano deberá volver a canalizar el conducto de drenaje.



7.- Pérdida de la Sensibilidad:



El porcentaje de que esto suceda es bastante pequeño; no obstante, hay probabilidades de que se lesione alguna de las ramas nerviosas encargas de la sensibilidad de la cavidad bucal y que esto sea un problema permanente.



¿Qué podría ser lo peor? Las lesiones a largo plazo, sin duda alguna. Recuerda que si pierdes la sensibilidad, podrías morderte al masticar y no darte cuenta de las lesiones que tú misma, inconscientemente, te causarías en la parte interna de la mejilla.



8.- Parálisis Facial:



El nervio facial es el que hace que puedas reírte, arrugar la frente y mover casi todos los músculos de la cara.



Si alguna de sus ramas, por más pequeña que sea, se llega a lesionar durante la bichectomía, se produciría una parálisis de la musculatura.



Y aunque es muy poco frecuente esta complicación, en caso de ocurrirte, para tu tranquilidad, suele ser transitoria.



9.- Asimetría Facial:



Esto ocurre cuando se extrae más grasa de un lado que del otro.



No obstante, si el cirujano comprueba que eliminó equitativamente la grasa, él no sería el culpable de la asimetría, sino que quizás se trate de que dicha desproporción sea constitucional, es decir, naciste con ella solo que tus voluminosas mejillas lo disimulaban.



A veces, esa desigualdad sería causada por la inflamación asimétrica de la cara y el único tratamiento para ello es esperar a que disminuya.



10.- ¿Arrepentimiento?



Tras el paso de los años, el envejecimiento nos juega un mal rato, ¿verdad? Y con ello, la bichectomía dejaría de ser tu mejor cirugía debido a que la pérdida de fibras elásticas de la piel hace que esta tenga un aspecto más delgado.



De esta forma, tú podrías notar que tus mejillas lucen excesivamente adelgazadas, por lo que el tratamiento en ese caso sería rellenar nuevamente el espacio.



Para ello cuentas con varias opciones como las inyecciones de grasa de otra área de tu cuerpo o bien el uso de prótesis.