Las 10 escenas de cine más asquerosas de la historia

Desde comedias hasta cintas de terror, estas historias han hecho vomitar a más de uno.La historia de Seth Brundle, un científico que termina fusionado con una mosca y se convierte en una criatura monstruosa, está plagada de momentos asquerosos. Pero la que se lleva el premio es cuando Brundle vomita ácido en la mano de un hombre y vemos como su brazo se derrite lentamente.En este exótico banquete vemos no sólo una sopa de ojos, sino que también podemos deleitarnos con un postre de cerebros de mono congelados ¡Provecho!Cuando Carl Hause decide retirar el implante de su cerebro con unas pinzas nos preparamos para lo peor. Ver a Arnold Schwarzenegger extraer el dispositivo por su nariz es algo que no queremos volver a experimentar nunca.Cuando la cabeza de Henrietta queda aplastada con una puerta, uno de sus ojos sale volando. Lamentablemente para el personaje de Bobby Joe, el globo ocular acaba directo en su boca. Tan físicamente imposible como repugnante.Una de las escenas que demostraron que Hannibal Lecter no se anda con rodeos fue esta. Aquí vemos como el asesino no sólo abre la cabeza del pobre Paul, sino que también le da una probadita del plato principal de la noche.No sabemos si lo peor es la fuerza con la que Regan escupió el vómito o que el actor Jason Miller tenía la boca abierta al momento de ser bañado con la asquerosa sustancia.No podemos imaginarnos una muerte peor que la de Kyra, quien falleció luego de que su madre la enfermara a propósito. Por si fuera poco, ahora la niña está condenada a ser un fantasma que vomita sin control.No hay nada más sexy que un pie recién horneado. No sabemos si la famosa escena de Call me by your name fue inspirada en este momento bastante patético que demuestra el poder de la lujuria.Por si no fuera suficiente con ser rociado con desperdicios tóxicos y quedar desfigurado, encima te atropellan. Alguien no tuvo un buen día y termino siendo convertido en picadillo.Es una falta de respeto que si alguien está intentando salvarte la vida, tu estómago se abra y se coma su brazo. A partir de este punto, la escena sólo sigue avanzando hacia lo nauseabundo.Con información de Comedy Central, Games Radar y De10.mx