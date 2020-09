Las 10 películas de dinosaurios que debes ver

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si eres fanático de los dinosaurios, saca las palomitas y sienta a toda la familia porque el maratón se arma con estas películas llenas de reptiles gigantes; a propósito del estreno de la serie animada Jurassic World: Campamento Cretácico en Netflix.



Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado



Tras quedar huérfano, un pequeño cuello-largo emprenderá un viaje lleno de obstáculos, junto a cuatro jóvenes dinosaurios de diferentes especies, rumbo a El Gran Valle, un lugar donde todos los dinosaurios pueden convivir en paz.



Vela por: Los recuerdos que traerá de tu infancia este clásico en cuya producción participó Steven Spielberg y George Lucas (con Lucasfilm), además de la dirección de Don Bluth, responsable de otros filmes memorables como La Ratoncita Valiente (1982), Un Cuento Americano (1986), Pulgarcita (1994) y Anastasia (1997).



En su banda sonora destaca el trabajo de James Horner (Titanic, Corazón Valiente) y la canción principal "If We Hold On Together", interpretada por Diana Ross







Por cierto, ¿sabías que en 2016 se estrenó la última película (hasta el momento) de la saga que inspiró la tierna historia? Lleva por título En Busca del Valle Encantado XIV: Viaje de los Valientes.



Disponible en: Netflix.





Japón bajo el Terror del Monstruo



La terrible destrucción de unos barcos en el océano Pacífico causará temor entre los habitantes nipones, quienes comienzan a correr rumores de la existencia de un monstruo gigante preparado para emerger de su escondite.



Vela por: Godzilla es una criatura que ha dominado el mercado con grandes apariciones en el cine y la televisión mundial hasta la actualidad y en este filme de Ishirô Honda realizó su primera aparición.



El exponente del género Kaiju Eiga requirió para su filmación de una combinación de sets a escala con suitmation (uso de un disfraz de monstruo) para crear la devastación orquestada por el encargado de los efectos especiales, Eiji Tsuburaya.







¿Sencillo? No lo fue, ya que el filme se convirtió en el más caro de Japón de su tiempo; una historia que además lleva como contexto el terror nuclear de unos años atrás.



Disponible en: Amazon, en colección por 4 mil 20 pesos.





Parque Jurásico



El empresario John Hammond creará un parque temático a partir de los exitosos experimentos genéticos que han hecho para traer a la vida a diferentes especies de dinosaurios; sin embargo, sus primeros invitados comprobarán el inminente riesgo de esta idea.







Vela por: ¿Quién no ha querido tener un dinosaurio de frente? Spielberg hizo el sueño de muchos niños (y adultos) casi realidad con este filme donde saltó de la técnica de stop motion a la innovación con CGI.



Disponible en: Amazon Prime Video.





Dinosaurio



Aladar es un Iguanodon criado por lémures con una vida tranquila. No obstante, la caída de un meteorito obligará a él y a su peculiar familia a huir; sin embargo, se toparán con una caravana de dinosaurios que busca un nuevo lugar para habitar pacíficamente.



Vela por: La tecnología que se utilizó. Si bien Toy Story es la primera película hecha totalmente por computadora que podrías reconocer en el catálogo de Disney, en realidad el logro pertenece a Pixar. Así, Dinosaurio es la primera película únicamente de Disney en realizarse enteramente por animación digital.







También es la cuarta cinta del estudio protagonizada por animales y sin la presencia de humanos.



Disponible en: YouTube y Amazon Prime Video.





Un Gran Dinosaurio



En un mundo donde el asteroide que causó la extinción de los dinosaurios no impactó, un muy joven Apatosaurio llamado Arlo aprenderá a confrontar sus miedos con la compañía de un ser humano.



Vela por: Ser una conmovedora historia para toda la familia; además, logró una nominación al Globo de Oro por Mejor Película Animada y ganó un Annie (premios a lo mejor de la animación) por Mejores Efectos Animados.





Aunque tiene una animación similar a la de otras producciones de Pixar, tardó seis años en proyectarse en cines por constantes problemas en su producción, como la salida de su director, Bob Peterson, del proyecto. Por ello, compartió año de estreno con Intensa-Mente.



Disponible en: Amazon Prime Video.





Godzilla



Como parte de los reboots que ha tenido la historia de Godzilla, el filme de Edwards (Rogue One: Una Historia de Star Wars) obtuvo una mayor aceptación por parte de la crítica que su antecesora homónima de 1998: 76 por ciento frente al 15 por ciento de esta última en Rotten Tomatoes.



La cinta se complementa con su segunda parte estrenada en 2019, Godzilla II: Rey de los Monstruos, y próximamente tendrá al lagarto gigante en una batalla épica dentro del Monsterverse con Godzilla vs. Kong, planeada para llegar a los cines en 2021.



Disponible en: Amazon Prime Video.





Caminando con Dinosaurios



Patch, el más pequeño de su camada, vivirá grandes aventuras mientras viaja a través de la Alaska prehistórica, junto a su familia y una manada, en la migración anual por búsqueda de alimento.



Vela por: Ser un spin off con animación 3D de la serie homónima de la BBC de 1999 que, aunque está compuesta por seis episodios, tuvo buena difusión internacional.



Curiosamente, la cinta no lleva el tono documental de su predecesora, sino que opta por una historia familiar que pretendió respetar el tono realista de sus protagonistas con asesoría de expertos; algo que no se logró por completo, pues se detectaron errores en algunas partes de la trama.



Disponible en: YouTube.





Jurassic World: Mundo Jurásico



Han pasado varios años desde el fracaso del parque temático en la Isla Nublar. Ahora, una nueva administración ha completado el sueño en Jurassic World, donde el escape inesperado de un dinosaurio genéticamente modificado causará caos en el lugar.



Vela por: Ser el regreso al mundo de Jurassic Park que, acorde a su director, es una secuela directa del filme de 1993 y, ahora, ha dado pie a una "nueva trilogía" con Jurassic World: El Mundo Caído (2018) y su próximo estreno programado para 2021, Jurassic World: Dominion.



La película tiene escenas que se han quedado en la memoria popular como ver a Chris Patt deteniendo a cuatro Velocirraptores usando sus manos como señal, que recordarás en memes, o la polémica provocada por ver a Bryce Dallas Howard correr en tacones.



Disponible en: Amazon Prime Video.





El Mundo Perdido



El profesor Challenger hará equipo con cuatro personas más para explorar una región en Sudamérica donde parece que el tiempo se ha detenido y aún es habitada por dinosaurios, por ello tendrá el objetivo de llevar pruebas al mundo moderno.



Vela por: Ser el antecedente para la creación de filmes de dinosaurios, comenzando por basarse en la novela de 1912 del mismo nombre, escrita por Sir Arthur Conan Doyle, quien la vio en proyección y le gustó.



Esta versión silente fue innovadora no sólo al mostrar en su proyección a los "lagartos terribles", sino porque fue el primero en utilizar la técnica de stop motion para crearlos. Así, el encargado de los efectos especiales, Willis O'Brien, retomaría este estilo de trabajo en otra icónica cinta con un gigante: King Kong.







El filme fue declarado en 1998 por la Librería del Congreso de Estados Unidos como "cultural, histórica o estéticamente significativa", por lo cual fue elegida para resguardarse en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos y para 2021 será un filme de dominio público, aunque una falla en su copyright ha permitido que desde antes sus copias pudieran ser comercializadas.



Disponible en: YouTube.





¡Chicos, Estamos de Vuelta!



El Capitán "Ojos Grandes" ha conseguido que un grupo de dinosaurios obtenga inteligencia casi humana, y sin inclinación por la violencia, con el objetivo de que lo ayuden a cumplir los deseos de los niños que viven en Nueva York en la época moderna, pero su hermano malvado tendrá otros planes.



Vela por: ¿Otra vez Steven Spielberg? Sí, nuevamente el famoso director está involucrado en otra película sobre dinosaurios, pero como productor ejecutivo. Una historia que saca, a diferencia de otras en esta lista, por completo a los dinosaurios de su contexto prehistórico para darles un toque amistoso digno de las fantasías infantiles.



La historia es parte de las películas que produjo la compañía Amblimation, que fue dirigida por Spielberg y sólo tuvo dos películas más a su cargo: Fievel va al Oeste (1991) y Balto (1995).