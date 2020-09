Las 10 películas más perturbadoras que puedes ver en Netflix

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hay ocasiones en las que quieres relajarte viendo una cinta y hay otros días en los que buscas un subidón de adrenalina. Afortunadamente para todos, Netflix cuenta con opciones para ambos momentos y su catálogo tiene películas bastante perturbadoras.



Se trata de cintas que no sólo manejan temas de terror o de zombies, sino que también se internan en tu mente y sacan el lado más oscuro de sus personajes. Estas películas no son aptas para personas sensibles o miedosas, así que no digas que no te lo advertimos.



Te presentamos las 10 cintas más perturbadoras del repertorio de Netflix, aunque te lo decimos por adelantado: no te dejarán dormir tranquilo.



1. Verónica (2017)



Luego de jugar con la ouija, una joven española comienza sentir el acoso de un ser sobrenatural que está en busca de su alma.







2. Train to Busan (Tren a Busan, 2016)



Si no te parece lo suficientemente aterrador quedar atrapado en un tren con una decena de zombies, ahora imagina que los pasajeros comienzan a ponerse en contra los unos de los otros.







3. The Ritual (El Ritual, 2017)



Un grupo de amigos universitarios deciden emprender un viaje de senderismo en las montañas de Suecia. El propósito de la salida es rendir homenaje a uno de sus compañeros, quien murió de forma violenta, pero extrañas alucinaciones convierten su aventura en una pesadilla.







4. Super Dark Times (2017)



Zach y Josh han sido amigos toda la vida, pero cuando un brutal accidente los obliga a mentir, su vínculo es puesto a prueba. Poco a poco, la paranoia y violencia se irán apoderando de ellos.







5. The Invitation (La invitación, 2015)



Luego de que Will y Eden pierden a su hijo, Eden desapareció de la noche a la mañana. Cuando regresa a la ciudad, con un nuevo esposo, también cambia de forma irreconocible e inquietante.







6. Raw (2016)



Luego de que una adolescente vegetariana es obligada a comer carne cruda en su iniciación universitaria, se despierta en ella un instinto incontrolable por devorar (y no precisamente a animales).







7. Cam (2018)



Alice (Madeline Brewer) es una cam girl que se dedica a hacer videos subidos de tono para un sitio web de adultos. Sin embargo, se da cuenta de que alguien está usando su perfil y luce idéntica a ella.







8. Creep (2014)



Desesperado por dinero, Aaron acepta un trabajo que paga mil dólares al día para participar en un rodaje. Esta oferta lo lleva a una cabaña aislada donde conoce al misterioso Josef, donde se dará cuenta de que nunca debió haber tomado el trabajo.







9. Wounds (2019)



Una serie de sucesos misteriosos y perturbadores comienzan a suceder cuando un camarero de Nueva Orleans contesta a la llamada de un teléfono olvidado en un bar. La película es protagonizada por Dakota Johnson y Armie.







10. 1922 (2017)



Esta película, inspirada en una historia de Stephen King, cuenta cómo un ranchero asesina a su esposa ayudado por su hijo. Después un grupo de ratas comienza a atacarlos, aunque podrían ser más que sólo animales enfurecidos.