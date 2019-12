Las 10 profecías más espeluznantes sobre la humanidad

Grigori Rasputín fue un místico ruso de gran influencia en los últimos días de la Dinastía Romanov, en Rusia; además de un curandero y profeta de la época.Conocido también como “”, ase le consideran en su haber una buena cantidad de sanaciones, entre las que destaca la del único hijo de losPor otro lado, y en cuanto a sus profecías concierne, Grigori predijo una buena cantidad, de las cuales muchas son completamente espeluznantes, pues auguran un futuro nada alentador para la Tierra y la humanidad. En De10.mx hemos recopilado 10 predicciones y las traemos para que las conozcas…Y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. Día desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado, como se comercializa la carne de los bovinos. En este tiempo, el hombre, criatura de dios, se convertirá en criatura de la ciencia.Y en el mortal abrazo, los cielos tendrán el hálito de la muerte, y las fuentes no darán más que aguas amargas, y muchas de estas aguas serán más tóxicas que la sangre podrida de la serpiente. Los hombres morirán a causa del aire, pero se dirá que han muerto del corazón o de los riñones... Y las aguas amargas infectarán los tiempos como la cicuta, porque las aguas amargas alumbrarán tiempos amargos.Pero llegará el día en que no habrá más fronteras, entonces el hombre será medio hombre y medio vegetal. Y el animal será animal, planta y hombre. En estos campos, sin más fronteras, verás pastar a un monstruo, llamado kobala.Y el fruto venenoso transformará a los hombres en animales, incapaces de alzar la cabeza al cielo... Las imágenes que vuelan consumirán las fuerzas del hombre, pero el fruto venenoso embriagará al hombre. Y cuando todo haya acabado, el hombre se volverá a encontrar cansado y desgarrado, más hambriento que antes.Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la Muerte. Y todos los hombres respirarán la Muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas.El hombre vagará como un perro enloquecido en este mar de desesperación; su vida será una agonía, y su única esperanza será la muerte.Así será en Rusia, igual que en Francia, en Italia y otros lugares... La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Y después, la mayor parte de los hombres creerán en los potentes y no creerán más en dios... El castigo de dios llegará tarde, pero llegará.Los desiertos avanzarán como caballos enloquecidos sin jinete, y los pastos se volverán arena, y los ríos serán el ombligo pútrido de la tierra. Desaparecerá la hierba tierna del prado y la hoja, puesto que reinarán los dos desiertos: el desierto de la arena y el desierto de la noche. Y bajo el Sol encendido el frío gélido apagará la vidaAsí comenzará la caza de la serpiente, pero el buitre confiará la espada a una nube, que matará a la serpiente durante la tercera luna; el buitre se encarnizará después contra sus gusanos, hasta que perezca...Y el sufrimiento humano será como una lluvia sin fin en la tierra entre los dos ríos, la muerte será invocada incesantemente, pero el llanto no parará…