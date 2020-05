Las 50 mejores películas de la historia ¿Ya las viste todas?

Escuchar Nota

1. El padrino (1972)

2. El mago de Oz (1939)

3. Ciudadano Kane (1941)

4. Cadena perpetua (1994)

5. Pulp Fiction (1994)

6. Casablanca (1942)

7. El padrino: Parte II (1974)

8. E.T., el extraterrestre (1982)

9. 2001: Una odisea del espacio (1968)

10. La lista de Schindler (1993)

de la historia. Presidentes de grandes productoras, directores, ganadores de premios Oscar... Los cerebros detrás de la meca del entretenimiento han seleccionado sus títulos favoritos.Repasando la selección se ve que las elegidas son más comerciales y populares que las listas que habitualmente hacen los críticos. Así, Regreso al futuro está por encima de Lawrence de Arabia. O ignoran entre las seleccionadas clásicos comoSegún la revista, los directores y guionistas apostaron por El padrino como la mejor; los directores de fotografía 2001: una odisea en el espacio y los agentes y abogados Cadena Perpetua. Estas son las 50 de la lista:Las familias mafiosas de Nueva York entran en conflicto cuando el capo de una de las más poderosas, Vito Corleone, se opone a que la Cosa Nostra entre en el negocio del tráfico de drogas. Como consecuencia, sufre un atentado que le deja al borde de la muerte. Para vengar el golpe y salvar a la familia, Michael Corleone, su hijo predilecto, quien siempre había estado al margen de los negocios de la familia, debe meterse de lleno en el sucio mundo del crimen.Primera entrega de la célebre trilogía de "El padrino", que Francis Ford Coppola dirigió basándose en la novela homónima de Mario Puzo, con la intención de plasmar el mundo del crimen organizado en Estados Unidos. La historia de la familia Corleone se ha convertido en uno de los mayores clásicos de la historia del cine, amén de cosechar un gran éxito de taquilla. Ganó los premios Óscar a la mejor película, actor (Marlon Brando) y guion adaptado (Coppola y Mario Puzo), además de ser candidata en otras seis categorías (director, música, sonido, montaje, vestuario y actor secundario, para Robert Duvall, Al Pacino y James Caan).Director: Francis Ford CoppolaCon: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia ShireDorothy, es una niña huérfana que se siente infeliz en la granja de sus tíos en Kansas. Desea viajar y su sueño se hace realidad cuando es arrastrada por un torbellino mágico al mundo de Oz. Ahí con la ayuda de un espantapájaros, un hombre de hojalata y un león cobarde tratará de encontrar al Mago de la Ciudad Esmeralda. Eso si la malvada bruja del Oeste se lo permite.Segunda adaptación del libro de Frank L. Baum y la película considerada como el modelo de los musicales de cuentos de hadas. Lanzó al estrellato a Judy Garland, la segunda opción de los estudios MGM, después de que Shirley Temple abandonara el proyecto. Aunque Victor Fleming (“Lo que el viento se llevó”) es el único director acreditado, trabajaron en el rodaje varios realizadores. King Vidor rodó las escenas en blanco y negro y la del tema musical “Over the rainbow” de Harold Arlen y Yip Harburg, que fue premiado con un Oscar. La canción casi fue cortada tras la proyección previa, por considerar que detenía demasiado la acción.El filme resultó muy caro para ser rentable en su época y, después de un reestreno en 1955, fue vendido a la televisión y consiguió, por fin, la audiencia esperada por su productora.Director: Victor FlemingCast: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack HaleyCharles Foster Kane muere en su inmenso castillo de Xanadú. Cuando al periodista Herbert Carter le encargan investigar su misteriosa vida, empieza con la última palabra que apenas pudo pronunciar el magnate antes de morir, "Rosebud".Clásico indiscutible de la historia del cine y ópera prima de su director, Orson Welles, realizada cuando tenía tan solo 25 años. Por muchos considerada la mejor película de todos los tiempos, "Ciudadano Kane" se plantea como una recreación libre de la vida del magnate de la comunicación William Randolph Hearst. El joven cineasta, además, se encargó de interpretar el papel principal, recreando la figura de Charles Foster Kane desde su juventud hasta su vejez, utilizando para ello un trabajado maquillaje.El filme innovó tanto (no solo desde el punto de vista narrativo, sino también desde el formal) que no terminó de ser comprendido en su tiempo. De hecho, "Ciudadano Kane" hasta fue abucheado por el público presente en la gala de los Oscars cada vez que se lo nombraba en una nominación. A pesar de ello, ganó la estatuilla al mejor guion original, compartido entre el propio Welles y Herman J. Mankiewicz ("El orgullo de los yanquis").Director: Orson WellesCast: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead, Ruth WarrickAndy ingresa en una prisión de alta seguridad para cumplir cadena perpetua por el asesinato de su mujer y del amante de esta. Allí se gana el respeto de los presos y de Red, el jefe del mercado negro de la cárcel, del que también participa el alcaide. Andy se entera de que el verdadero asesino de su mujer está encerrado en otro penal, por lo que pide que se reabra su caso.Aclamada adaptación de un relato de Stephen King. La película está narrada como un drama carcelario clásico, género que vivió mejores momentos en décadas pasadas y que tiene en "Cadena perpetua" el mejor exponente de los años 90. Bajo la batuta del experimentado guionista Frank Darabont ("La mosca II", "Pesadilla en Elm Street 3", "Frankenstein, de Mary Shelley"), el filme se convirtió en la revelación de 1994, consiguiendo siete candidaturas a los premios Oscar, que incluían las de mejor película, guion adaptado y actor principal para Morgan Freeman, quien se mide aquí con Tim Robbins. Un duelo interpretativo cargado de buena química y de excelentes resultados.Director: Frank DarabontCast: Tim Robbins, Morgan FreemanVincent Vega y Jules Winnfield son un par de matones que, cumpliendo órdenes de su jefe Marsellus, recuperan un misterioso maletín de unos ladrones aficionados. Por otra parte, Marsellus pide a Vincent que cuide de su mujer Mia mientras él se va de viaje. Su camino se cruzará con el de un boxeador que rehúsa dinero de la mafia por perder un combate. Pese a llamar poderosamente la atención dos años antes con el estreno de "Reservoir Dogs", sería "Pulp Fiction" el título que grabaría el nombre de Quentin Tarantino en la historia del cine. El filme exhibe todas las señas de identidad ligadas al brillante director y guionista estadounidense: una peculiar estructura narrativa, diálogos ágiles e inteligentes, toques de comedia negra y una cruda violencia a menudo tan injustificada como adictiva. Arropada por público y crítica -Palma de Oro en Cannes y Oscar al mejor guion original-, la película supuso el resurgimiento de John Travolta, que regresó a los lugares privilegiados de la industria. Además, Tarantino encumbró a Uma Thurman, estrella con la que posteriormente rodaría la exitosa saga "Kill Bill", y popularizó a uno de sus actores fetiche: el prolífico Samuel L. Jackson.Director: Quentin TarantinoCast: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Ving RhamesDurante la Segunda Guerra Mundial, Rick Blaine dirige un exitoso local nocturno en Casablanca. Consigue apoderarse de dos visados, mercancía muy preciada que se obtiene a través de los corruptos oficiales del régimen de Vichy. Al mismo tiempo, llega a la ciudad Ilsa, un amargo recuerdo del pasado de Rick, casada con uno de los líderes de la resistencia contra los nazis.Considerada una de las grandes obras del cine de todos los tiempos, la historia del rodaje de "Casablanca" está llena de jugosas anécdotas. Inicialmente, sus protagonistas debían ser Ronald Reagan y Ann Sheridan, con George Raft y Hedy Lamarr en roles secundarios y Lena Horne o Ella Fitzgerald cantando el tema "As Time Goes By", que al final inmortalizó Dooley Wilson. El director, Michael Curtiz, fue haciendo los cambios necesarios hasta conseguir el casting final. Sin embargo, el guion nunca llegó a estar cerrado y cada día se iban haciendo modificaciones sobre la marcha, que tenían el efecto de poner nerviosos a los actores. El filme ganó tres Óscar: director, película y guion.Director: Michael CurtizCast: Humphrey Bogart, Ingrid BergmanA principios de siglo, el joven Vito Corleone llega a Nueva York desde su Sicilia natal y pronto entra en contacto con el mundo de la mafia. 40 años más tarde, su hijo, Michael, es el nuevo jefe de la poderosa familia creada por Vito. Michael expandirá los negocios de su clan a Hollywood, Las Vegas y Cuba, pero deberá hacer frente a la ambición de otras familias mafiosas que quieren parte del pastel.Hacer una secuela de "El Padrino" no era tarea fácil, pero Coppola logró con esta película una obra tanto o más conseguida que la anterior. Para rodarla, el director contó con un presupuesto dos veces superior al de la original y, de nuevo, con un guion del novelista Mario Puzo. Ambos estructuraron el filme a base de una serie de secuencias retrospectivas, que intercalan las vidas de Vito Corleone (papel interpretado esta vez por Robert De Niro) y de su hijo, Michael (de nuevo, Al Pacino)."El Padrino II" consiguió seis Oscars: mejor actor de reparto (Robert de Niro), dirección, película, guion adaptado (Coppola y Puzo), dirección artística, y a la espléndida música de Nino Rota.Director: Francis Ford CoppolaCast: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane KeatonUn alienígena queda abandonado en la Tierra y es encontrado por Elliot, un niño que lo esconde en su casa, ayudado por su hermana pequeña, y lo bautiza con el nombre de E.T. Mientras Elliot empieza a establecer una fuerte amistad con el extraterrestre, los científicos del gobierno lo buscan por toda la zona. Pero pronto E.T. echará de menos su hogar, e intentará contactar con sus congéneres para que acudan a recogerle.Cinco años después de la exitosa "Encuentros en la tercera fase", Steven Spielberg decidió retomar la temática del contacto con alienígenas. Se centró para ello en una historia de carácter mesiánico, escrita por Melissa Mathison (la entonces esposa de Harrison Ford), llena de emotividad y protagonizada por una criatura entrañable, que se convirtió en un símbolo para toda una generación. El filme significó la consagración definitiva de Spielberg como el Rey Midas de la industria cinematográfica y se convirtió en el más taquillero de la historia del cine hasta que "Titanic" logró desbancarlo.Una curiosidad: la voz de E.T. en la versión original de la película fue prestada por la actriz Debra Winger, que, sin embargo, no aparece en los títulos de crédito.Director: Steven SpielbergCast: Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee WallaceEn el año 2001, la primera misión tripulada a Júpiter viaja por el espacio. De sus cinco tripulantes, tres se mantienen en hibernación y otros dos se ocupan de tareas de mantenimiento. Pero quien realmente gobierna la nave es Hal 9000, un superordenador capaz de pensar.Stanley Kubrick ("El resplandor") se pasó cuatro años preparando minuciosamente todos los detalles de esta adaptación al cine de una novela de Arthur C. Clarke. El director intentó presentar diversos periodos de la historia de la humanidad: desde el pasado hasta una recreación del futuro que fuese del todo plausible, por lo que se basó en los conocimientos científicos.Considerada en su momento como la película de ciencia ficción más importante de todos los tiempos, su repercusión crítica hizo que el género, considerado hasta entonces de segunda categoría, adquiriese respetabilidad a ojos tanto de los cineastas como del público. No es extraño, pues, que haya influido poderosamente en la iconografía de una larga serie de películas posteriores. Irónicamente, sin embargo, sólo consiguió un Oscar de los cuatro para los que estuvo nominada y fue el de mejores efectos especiales.Director: Stanley KubrickCast: Keir Dullea, Gary Lockwood, William SylvesterOskar Schindler es un presuntuoso y ambicioso empresario alemán que aprovecha sus buenas relaciones con los gerifaltes nazis para hacerse rico vendiendo material al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando Schindler toma conciencia de lo que está sucediendo con los judíos, cambia de actitud y hace todo lo posible por salvar el mayor número de vidas posible.Rodada casi por completo en Polonia y en un atrevido blanco y negro, "La lista de Schindler" es la obra más intensa y personal de Steven Spielberg. Basada en hechos reales, obtuvo siete premios Óscar, incluyendo mejor película, guion adaptado, director, fotografía y dirección artística. El triángulo protagonista, formado por Liam Neeson, Ben Kingsley y Ralph Fiennes, interpreta de manera soberbia a sus personajes. Este último, que dio vida al oficial nazi Amon Goeth, engordó 13 kilos a base de cerveza Guiness para resultar más repulsivo. Una curiosidad: en los años 80, Martin Scorsese desechó la oportunidad de llevar esta historia al cine porque sostenía que nunca llegaría a hacer un trabajo tan bueno como el que podría hacer un director judío.Director: Steven SpielbergCast: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley11. Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977 )12. Regreso al futuro (1985)13. En busca del arca perdida (1981)14. Forrest Gump (1994)15. Lo que el viento se llevó (1939)16. Matar a un ruiseñor (1962)17. Apocalypse Now (1979)18. Annie Hall (1977)19. Uno de los nuestros (1990)20. Qué bello es vivir (1946)21. Chinatown (1974)22. El silencio de los corderos (1991)23. Lawrence of Arabia (1962)24. Tiburón (1975)25. Sonrisas y lágrimas (1965)26. Cantando bajo la lluvia (1956)27. El club de los cinco (1985)28. El graduado (1967)29. Blade Runner (1982)30. Alguien voló sobre el nido del cuco (1975)31. La princesa prometida (1987)32. La guerra de las galaxias. Episodio V: El imperio contraataca (1980)33. Fargo (1996)34. American Beauty (1999)35. La naranja mecánica (1971)36. Todo en un día (1986)37. ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964)38. Cuando Harry encontró a Sally (1989)39. El resplandor (1980)40. El club de la lucha (1999)41. Psicosis (1960)42. Alien (1979)43. Toy Story (1995)44. The Matrix (1999)45. Titanic (1997)46. Salvar al soldado Ryan (1998)47. Una Eva y dos Adanes (1959)48. Sospechosos habituales (1995)49. La ventana indiscreta (1954)50. Jurassic Park (1993)Fuente: ABC.ES