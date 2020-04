Las 6 mejores películas sobre el mundo financiero que se tienen que ver ahora

Escuchar Nota

La gran apuesta: The Big Short

El Lobo de Wall Street

El fraude: Arbitrage

Inside Job

Una mente maravillosa: A Beautiful Mind

Wall Street

En estos momentos que nos quedamos en casa, seguramente ver películas es uno de los planes que la mayoría de personas quiere hacer. Es por eso que, de la mano de Raimon Moreno (experto en finanzas y economía de la página comparadora de préstamos personales Financer.com), te queremos mostrar las mejores películas sobre el mundo financiero que existen.Esta película dirigida por Adam McKay en 2015, ganó el Oscar al mejor guión adaptado. En el filme aparecen actores muy populares como Christian Bale, Brad Pitt o Steve Carell.La película narra la historia de cuatro personas que descubren que los bancos, medios de comunicación y el gobierno no quieren reconocer el colapso de la economía. De aquí nace la idea de la gran apuesta. Sin embargo, no es un camino fácil para los protagonistas, ya que sus inversiones de riesgo los lleva al lado oscuro de la banca en donde tienen que poner todo en duda.La película de Martin Sorsese (2013) obtuvo 5 nominaciones a los Oscars y tuvo como protagonista a Leonardo DiCaprio.La película está basada en hechos reales sobre el corredor de bolsa neoyorquino Jordan Brelfort. A mediados de los 80 del siglo pasado, este era un joven americano que empezó a trabajar en una agencia de valores, donde aprendió que lo más importante no era hacer ganar a sus clientes, sino que lo principal era ser ambicioso para conseguir una buena comisión. Su enorme éxito lo llevó al apodo de “El lobo de Wall Street”.Esta película de Nicholas Jarecki (2012) contó con la participación de Richard Gere, Susan Sarandon y Tim Roth.El filme va sobre el magnate Robert Miller, que se muestra como el retrato perfecto tanto a nivel profesional como familiar. Es una persona que siempre va acompañado de su mujer y su hija.Sin embargo, las cosas no son tal y como parecen. El protagonista está con el agua al cuello, ya que tiene la absoluta necesidad de vender urgentemente todo su imperio a un gran banco antes de que se descubra que ha cometido un fraude.En lo que se refiere a lo sentimental, tampoco todo es ideal como parece. Él tiene un romance con una marchante de arte francesa. Cuando pensaba que todo estaba bien atado y que se saldría con la suya, un error le pone contra las cuerdas, por lo que se tendrá que enfrentar a toda su realidad.Este documental de Charles Fergunson (2010), habla de la crisis financiera de 2008. Fue ganadora del Oscar a mejor documental en la edición de 2011.El filme, aparte de tratar la crisis financiera de 2008, también habla de la sistemática corrupción de los Estados Unidos por la industria de servicios financieros y las consecuencias de ésta.Esta película de Ron Howard (2001), fue ganadora de 4 Oscars. El filme cuenta la historia de John Forbes Nash (personaje interpretado de forma excelsa por Russel Crowe), un estudiante brillante que está obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original. Todo empieza a su llegada en Princeton (en 1947) para empezar sus estudios de posgrado.El personaje es un chico solitario y extraño. Su único contacto con el mundo es su compañero de cuarto. Al final, acaba consiguiendo una revolucionaria teoría, lo que le ayuda a conseguir una plaza de profesor en el MIT (Massachusetts Institute of Technology).Allí conoce a Alicia Lardé (papel interpretado por Jennifer Connelly), una de sus alumnas que lo deja fascinado al mostrarle que las leyes del amor se encuentran por encima de las de las matemáticas.Gracias a la capacidad increíble de descifrar códigos, es reclutado por el departamento de Defensa para trabajar por el país durante la Guerra Fría.Esta película de Oliver Stone (1987) ganó el Oscar a mejor actor (Michael Douglas). El filme cuenta la historia de Bud Fox (interpretado por Charlie Sheen), un joven agente de bolsa que consigue acabar sus estudios universitarios gracias a su gran esfuerzo y la ayuda de su padre (Martin Sheen).Tras los estudios, lo único que quiere es trabajar con la persona que admira, Gordon Gekko (Michael Douglas), un personaje que no tiene escrúpulos y que consiguió su fortuna en la bolsa en poco tiempo. Tras mucha insistencia, acaba colaborando con él en sus inversiones y negocios.Esperamos que esta selección de películas te resulte entretenida para estos días de quedarse en casa. Además, si quieres profundizar en el tema de las finanzas, te recomendamos que sigas el enlace que hay. Si lo que te interesan son las inversiones , puedes hacer lo mismo con este link.