Las 9 revelaciones de Wikileaks para México

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, quien en febrero de 2007 dijo a Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos: Usted tendrá libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública.En su oferta, contenida en el cable 07MEXICO983, García Luna pedía establecer protocolospara hacer posible ese intercambio de información de inteligencia de alta calidad.Cuando salió esta información, la Secretaría de Seguridad Pública no quiso responderEn octubre de 2009, el entonces titular de Sedena, Guillermo Galván Galván, propuso apelar al artículo 29 de la Constitución y decretar el estado de excepción en varias regiones de México.En el cable 09MEXICO3101, se relata la reunión que sostuvo Galván Galván con Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional de EU, en la que propuso decretar el estado de excepción en varias áreas del país, lo que a su juicio le daría una cobertura legal más sólida a los militares en su lucha contra el crimen organizado.Estados Unidos sospechaba que durante su desempeño como procurador de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez ofreció una “‘mano de ayuda’ a ciertas figuras de un cártel”.En un cable enviado el 21 de septiembre de 2009, cuatro días antes de la ratificación de Chávez Chávez como procurador general de la República, el embajador Carlos Pascual firmó el despacho que se refiere a la cuestionada actuación del funcionario frente a los asesinatos de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez:“El difícil entorno local que enfrentó en los años noventa (en Chihuahua) pone los cargos en contexto –algunos de nuestros informes de ‘fuentes no públicas’ en ese momento también relatan un episodio en el que Chávez ofrece una ‘mano de ayuda’ a ciertas figuras de un cártel–, pero nada de eso refuta las acusaciones de errores graves”.Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, durante un festejo del 4 de julio, organizado por la embajada. Foto Francisco OlveraLa lucha de poder que mantuvieron el ex procurador Eduardo Medina Mora, y el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es una de las razones por las que México no ha podido desarrollar un aparato de inteligencia efectivo para hacer frente al narcotráfico.En el cable 09MEXICO2882, fechado el 5 de octubre de 2009, se detalla el contenido de la reunión que sostuvieron varios personajes de ambas administraciones. El entonces subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, advirtió que existe el riesgo de perder el control de varias zonas del país.Durante el encuentro, los funcionarios nacionales insistieron en la urgencia del país por recibir más capacitación, tecnología y recursos. También se manifestó la angustia de los mexicanos por lograr la colaboración, al grado de que Gerónimo Gutiérrez reconoció que sólo hay un margen de 18 meses para lograr un éxito tangible, ya que se corre el riesgo de que no se pueda mantener la confrontación en la próxima administración.Por parte de México participaron en la reunión el coordinador del Sistema de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón; el subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, y tres representantes de la Procuraduría General de la República: Marisela Morales, Emilio Corzo Cabañas y Óscar Rocha Dobrowski. Por parte de Estados Unidos asistieron cinco funcionarios de la fiscalía del Estado: Bruce Swartz, Kennet Blanco, Paul Rosen, Tony García y Keith Mines.Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas.La dependencia resume que “el uso que hace México de inteligencia estratégica y táctica es fragmentada ad hoc y dependiente del apoyo de EU”.El entonces embajador Carlos Pascual asegura que fue por inteligencia de Estados Unidos que se logró atrapar al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.John Feeley, consejero político de la embajada de Estados Unidos en México, envía el cable 10MEXICO83 a la Secretaría de Defensa y de Estado, a la CIA, el FBI y otras agencias:"Hay considerable tensión entre Sedena y Semar. Semar tuvo éxito en hacer caer a Arturo Beltrán Leyva, y otros blancos importantes. Aparte de la percepción de que fracasó en su misión en Ciudad Juárez, se percibe a Sedena como lenta y con aversión al riesgo..."El cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió ayuda a Washington para frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador en 2006, de acuerdo con el cable 06VATICAN61 de Wikileaks, redactado por la embajada de Estados Unidos en el Vaticano.La representación estadunidense afirmó en dicho cable que a Sandoval Íñiguez le preocupaba el avance de la izquierda en Latinoamérica, y señaló que aumentaba el poder de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y López Obrador.-La Secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, solicita indagar el grado de estrés del presidente mexicano Felipe Calderón.-Enrique Peña Nieto, hecho en el molde del anquilosado PRI.-Estados Unidos califica de fracaso dramático el resultado del ambicioso plan del gobierno de Felipe Calderón durante el encuentro de presidentes de América Latina y el Caribe efectuado en Cancún, en febrero de 2010.-Embajada niega que mexicanos entrenados por el Pentágono se unan a Los Zetas.El 19 de marzo, el embajador Carlos Pascual renuncia. Tras elogiar el desempeño del diplomático, Washington informó que éste permanecería en México para organizar una transición ordenada. El hecho ha dado pie a numerosas especulaciones sobre las razones de la dimisión de uno de los hombres más poderosos en el país: ¿Triunfó la animadversión personal de Felipe Calderón? ¿Es una maniobra política del Departamento de Estado para agregar una raya a los favores que le debe el Ejecutivo mexicano? ¿Afectó Pascual intereses que no figuran en los papeles que Wikileaks entregó a La Jornada? ¿Fue la difusión de esos documentos un factor preponderante en la renuncia del embajador?