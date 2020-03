Las bandas que no se presentarán en el Vive Latino por el coronavirus

Escuchar Nota

Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla. pic.twitter.com/IOl5WRLZ4Q — Vive Latino (@vivelatino) March 13, 2020

La banda española Fangoria se suma a las recientes cancelaciones de talento que participará en el festivalque se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo. Los músicos decidieron no tocar en el evento debido a la crisis provocada porEn un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación madrileña señaló:En tanto, la cuenta oficial de Twitter del Vive Latino dio a conocer las otras bandas que no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países por culpa del coronavirus.Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, recordó que México se encuentra en Fase 1, por lo que no es necesario cancelar eventos como el Vive Latino y partidos de futbol.