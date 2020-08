¿Las brujas de TikTok embrujaron la luna?

Escuchar Nota

En los últimos días, un grupo de FRESH baby brujas * decidió unirse y hechizar a las hadas. y luego la luna y lo hicieron!



(ahora también planean hechizar el sol)



* Brujas sin experiencia que solo deberían estar investigando y haciendo trabajo de protección



– jupiter (@heyyadoraa) 19 de julio de 2020

“Un hechizo es esencialmente un hechizo que es una colección de energía negativa y está dirigido a alguien, algo o un grupo de alguien / algo. Estos tienen la intención de tener efectos negativos y causar daño a ellos y sus vidas”, escribió.



Las brujas de tiktok están puteando a un aquelarre de baby witches que maldicieron a las hadas, a la luna y al sol. pic.twitter.com/OqJW2oOyL1 —. (@sflowerpink) July 19, 2020

Wey, unas morras “brujas” de tiktok según ellas le hicieron como un hechizo a la luna y un buen de gente la anda armando de pedo porque “la luna es una gran fuerza y le debemos respeto”, nuestra gene woke pasó de cuestionar todo a creer que unas morras embrujaron la luna — mamá bailarina77 (@orgadiego) July 20, 2020

flipando con lo de las brujas de tiktok y la luna esq no asimilo — (@dorayakidmierda) July 20, 2020

Julio. Yo no me metería con lo de los horóscopos. Los dioses están enojados porque unas brujas de tiktok intentaron hex a la Luna. Yo dejaría eso en paz... — Adalberto Toledo (@adaltoledo) July 19, 2020

A ver a ver, osea que un grupo de brujas de TikTok ha lanzado un hechizo negativo sobre la Luna, el satélite, y ahora hay una guerra civil entre las comunidades brujiles. https://t.co/MwNFgK2xOi pic.twitter.com/mA03tilLf3 — Pandaman (@Javi_panda) July 20, 2020

Aparentemente unas brujas trataron de maldecir a los dioses de la luna para demostrar que son poderosas, y lo publicaron a través de tiktok (nadie ha compartido el vídeo por miedo a que más personas queriendo pendejear traten de recrearlo) — Barb (@barbswarovski) July 21, 2020

, los contenidos que puedes encontrar ahí son infinitos, recetas de cocina, bailes, tutoriales, jardinería, consejos de moda, belleza, salud, etc. peroEn un mundo distópico, de pandemia global, cuarentena perpetua, Donald Trump, Estados Unidos y la falta de justicia para la brutalidad policial y estatal, la magia puede parecer una forma de recuperar algo de poder.No es necesario explicar que los videos de WitchTokSin embargo, un detalle hizo ruido en la comunidad a finales del mes pasa y es que las baby witch, brujas nuevas oComo resultado,El usuario de Twitter @heyyadoraa creó un hilo en Twitter para documentar lo que sucedió y ha señalado que las brujas bebés son nuevas e inexpertas en brujería y solo deberían estar “investigando y haciendo trabajo de protección”.Además, el usuario de Twitter también explicó qué es hexadecimal.También mencionó que algunos de estos bebés miembros de WitchTok también han intentado hechizar a las hadas.Aparentemente,, y no es algo bueno para toda la comunidad, incluido el resto de WitchTok, ya que la luna es básicamente el combustible para que sus hechizos funcionen.Si vamos a preguntar a los científicos, sí, la luna está bien sin duda, e incluso la comunidad WitchTok ha dicho libremente que el vecino más cercano de nuestro planeta está bien.El usuario de WitchTok @thatonebluntwitch dijo en uno de sus videos de TikTok que el resto de la comunidad está más enojada con la “audacia de estos idiotas” de hechizar la luna o cualquier cosa relacionada con la naturaleza, ya que es “algo sagrado en la brujería”.Todo lo que podemos esperar es que su hechizo no nos afecte a todos, ya queCon información de noti.com