Las brujas que se llevan a los niños

Mi padre cuenta con toda convicción que,. Jugando, se dirigió al patio trasero en la casona en donde se quedaba, y encontró la entrada a un cuarto viejo lleno de cosas inservibles. Su madre le había prohibido entrar ahí pues podría lastimarse con algo, o un insecto podría picarlo, sin embargo, cuando somos niños, estos vetos suelen hacer más grande nuestra curiosidad, y mi padre decidió pasar por alto las instrucciones de mi abuela.Entró a la casona, que se encontraba a oscuras y llegó hasta el rincón más alejado, cuando descubrió que no estaba solo. Una anciana se balanceaba en una vieja mecedora, mirándolo fijamente. Él disminuyó el paso, mientras veía cómo la vieja se cepillaba el largo cabello gris sin apartarle los ojos de encima., le dijo la anciana sin dejar de mecerse o cepillarse el largo cabello.Mi padre, asustado, salió disparado de la vieja bodega y corrió hacia la cocina, donde mi abuela cocinaba arroz.y mi propia abuela pensó que eso no podía ser posible, puesTomó a mi padre en brazos, apagó la estufa y salió corriendo de la casa a buscar a sus parientes, que habían ido al mercado., bien para devorarlos, para usarlos en sus hechizos, o incluso, para enseñarles las artes de la magia negra. Sea lo que sea, durante siglos y siglos han causado temor en los padres de que alguna haga su blanco a uno de los suyos, para esto, por supuesto, se crearon amuletos que, según las tradiciones, los ayudan a proteger a los pequeños.pues sería lógico pensar que para evitar que éstas sirvieran como amuleto para mantenerla alejada del niño y es que precisamente, este método es uno de los rituales más recurridos para alejar a las brujas.Según la tradición,, o bien bajo la almohada del pequeño a proteger, abiertas, a manera de cruz.Sin embargo, aunque no lo creas,, ya que simbolizan un par de espadas, las cuales, se creía en la antigüedad que luchaban contra cualquier tipo de mal., teniendo su origen en la cultura celta, en la cual, estas mujeres eran sabias y conocedoras de la herbología, por lo que se creía tenían poderes curativos., por lo que hoy día son conocidas como entes malignos, por lo que en la edad media se realizaron persecuciones y se terminó quemando a miles de mujeres inocentes, como en las brujas de Salem.Sin embargo, también existen historias que no han podido ser explicadas por la lógica, en las quey en las que esto, se atribuye a las brujas, como en el pueblo de Blair, en Estados Unidos.Sea como sea, y, por muy mágico que parezca, después de todo, al preguntar a mi padre si la historia era real o la había inventado para asustarme, él dijo que no sabía si era real, pero sin mentirme, que al menos ese era el recuerdo que él tenía.Con información de Telediario