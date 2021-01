‘Las chicas son más sexys’: Miley Cyrus explica por qué prefiere salir con mujeres

Escuchar Nota

"Si estoy con una chica, estoy totalmente a favor de que sea una mujer fuerte e independiente, tan exitosa como yo o incluso más. Eso es genial", dijo la actriz.

está dispuesta a hablar sobre sus preferencias y poner su granito de arena para que la, lay en general toda la diversidad sean temas que puedan ser tratado tan abiertamente como los aborda ella, quien se proclamó abiertamente bisexual.Así lo demostró en una nueva entrevista para el podcast, pues la cantante de 28 años explicó que, aunque se siente atraída tanto por hombres como por mujeres, prefiere los cuerpos femeninos. "Las chicas son mucho más sexys. Todos sabemos eso", dijo la intérprete de Prisoner.Más adelante, se dedicó a explicar el porqué de su preferencia, afirmando que "Todo el mundo podría estar de acuerdo en que los penes son geniales para hacer esculturas, pero más allá de eso, tampoco me interesan demasiado. Y digo esto de verdad, es lo que realmente siento, y me siento bien diciéndolo, porque si lo piensas bien, creo que todo el mundo sabe que los pechos son más bonitos y majestuosos que un par de testículos".Miley terminó una relación de años firmando los papeles de divorcio cuando se separó deh, y a partir de aquello, no ha dejado de expresar lo cómoda y libre que se siente cuando está en una relación con una mujer.