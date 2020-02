Las consecuencias de acostar tarde a los niños

Escuchar Nota

. Aunque esto puede parecer evidente, muchas personas ignoran si los horarios de sueño de sus hijos son los más apropiados.El estilo de vida moderno ha influido en gran medida en esta situación. Con los padres ocupados en el trabajo, los horarios llenos de actividades escolares y el, las horas de descanso se han reducido inevitablemente.Lo más preocupante es que muchos no son conscientes de las consecuencias de acostar tarde al niño. Si bien saltarse las siestas o ir a la cama tarde parece inofensivo, en realidad,¿Por qué es tan perjudicial? ¿Qué hacer para mejorarlo? A continuación te explicamos los principales riesgos y algunos consejos para corregir esta situación.¿Por qué es importante que el niño duerma bien?, es una de las mayores fuentes de energía para el cuerpo. Este permite recargar la “batería” del cerebro para un óptimo rendimiento mental a lo largo de la jornada. Tras dormir bien, el niño tiene la mente alerta y calmada.Por otro lado, el sueño también incide en las habilidades físicas.Esto resulta clave para sus actividades escolares, deportivas o de juego.¿Qué significa tener un sueño saludable?Un sueño saludable no se consigue solo al dejar de acostar tarde al niño. El descanso apropiado tiene las siguientes características:Un periodo de sueño suficienteUn número apropiado de siestas para la edadUn horario de sueño que se sincronice con lo(reloj interno)Si no se cumple alguna de las características, se pueden desencadenar. Lo bueno es que hay varias medidas o hábitos que pueden ayudar a conseguir un descanso de calidad.Consecuencias de acostar tarde al niñoUno de los grandes inconvenientes que tienen los padres al cuidar a sus hijos es acostumbrarlos a dormir temprano para que cumplan un horario de sueño adecuado. CPero no prestarle atención a este tema podría perjudicarlos en su desarrollo y crecimiento.Un sueño de mala calidad acarrea varios efectos negativos sobre la salud mental del niño. No dormir el tiempo adecuado lo hace menos alerta mentalmente e incapaz de concentrarseen las actividades que lo requieren.A menudo, un mal descanso es la causa de la falta de atención en sus actividades escolares. Además, esto lo puede hacer menos activo y más perezoso.Acostar tarde al niño puede ser el motivo por el que sufre de somnolencia diurna. Al no cumplir con el periodo de descanso adecuado, experimentan más sensación de cansancio y ganas de dormir en el día.. Los niños pueden sentirse más débiles y cansados si no duermen y descansan lo necesario.Además, algunas veces caen en un estado de “hiper alerta” que, posteriormente, puede producir trastornos de sueño más difíciles de solucionar. Esto debido a que incrementa la secreción de hormonas como la adrenalina, que mantienen al cerebro despierto.Unospueden aumentar el riesgo de obesidad infantil. Así lo sugieren los resultados de varios estudios científicos.Acostar tarde al niño, o permitir que tenga un sueño breve, podría ser un factor de riesgo de¿Cómo mejorar los hábitos de sueño en el niño?Los niños necesitan de la guía de los padres para adoptar hábitos adecuados.En lo posible, el trabajo debe ser de toda la familia.Además, para que no haya interrupciones en el sueño, se debe garantizar un lugar de descanso adecuado y