Las ‘coronadamas’, las mujeres que lavan los cuerpos de los muertos por Covid-19 en Irán

Escuchar Nota

Lavar a los muertos antes del entierro es parte de la tradición islámica. Foto: Hawzah News agency

Los videos que circulaban en las redes mostraban las morgues repletas.

Los estudiantes del seminario de Mashhad también lavan los muertos.

Las tumbas son cubiertas con cal. Foto: Mehr news agency

Su encomienda es admirable y, a la vez, terrible: tienen queSon conocidas como lasy trabajan como voluntarias en la ciudad iraní de Qom para cumplir con laEs extremadamente complicado obtener información precisa de lo que realmente está sucediendo en el país, pero muchas publicaciones en línea sugieren queSe supo de la existencia de las “coronadamas” luego de que se hiciera viral un video en el que se veían cuerpos tendidos en el suelo, en fila para ser lavados.Los cuestionamientos en redes sociales generaron una fuerte censura de las autoridades en un inicio (el hombre fue arrestado), pero luego el gobierno buscó estrategias para calmar a la opinión pública.Y es que las publicaciones se multiplicaron luego de queFue entonces cuando, como una manera de tranquilizar a los ciudadanos, mostrando que se estaban haciendo cargo de los cuerpos de sus seres queridos fallecidos por el coronavirus.Las fotos de las “coronadamas” aparecieron entonces en varios sitios web del gobierno, retratadas como mujeres valientes que estaban asegurando a los muertos el último rito islámico, el Ghosl-e Meyyet.Según la ley islámica, los seres queridos deben ser enterrados poco después de su fallecimiento.Antes de eso, sin embargo, es un requisito legal quePara la, el agua contiene extracto de cedro, para la segunda, alcanfor, y finalmente se lava el cuerpo con agua corriente.Después esy así queda listo para las oraciones y el entierro.Pero ¿qué tan seguro es este proceso cuando involucra a víctimas de Covid-19?Cuando comenzó la actual crisis, la recomendación sobre cómo proceder con los difuntos fue muy confusa, tanto a nivel internacional como dentro de Irán.Inicialmente, el gobierno desaconsejó lavar los cuerpos con agua, sugiriendo una versión seca del rito.Pero a principios de marzo,Sin embargo, agregó que quienes atendieran a los muertos debían prestar atención a las pautas de salud y seguridad.Si bien no se cree que el coronavirus pueda trasmitirse desde un cadáver, laaconseja una “gran precaución” porque se desconoce mucho sobre el patógeno.La OMS recomienda que, incluidos guantes y máscaras.En Italia, por ejemplo, las autoridades de salud dicen que, aunque los fallecidos no pueden transmitir el virus, este puede sobrevivir en la ropa, por lo que los ataúdes se sellan de inmediato y las familias tienen prohibido ver los restos de sus seres queridos.A pesar de los riesgos desconocidos,Son tres equipos, que hacen turnos de siete horas para intentar suplir la demanda de su servicio.Las mujeres utilizan una serie dePero no son las únicas que lo hacen: en el seminario de Mashhad, los estudiantes también lavan los cuerpos en sus horas de almuerzo.El retraso en el lavado de los cuerpos no solo se debe al temor de los trabajadores de la morgue, sino al alto número de muertes que tiene el país.Las estadísticas señalan que alrededor de 4 mil 600 personas han muerto (hasta el 14 de abril).Pero un grupo de investigadores iraníes en Estados Unidos cree que las cifras reales son mucho mayores.Dos de ellos son, profesor asociado de dinámica de sistemas del Massachusetts Institute of Technology, yprofesor asociado del Virginia Tech.Ambos, en lugar de depender únicamente de las estadísticas gubernamentales, desarrollaron un modelo dinámico que simula la propagación de la enfermedad.La proyección incluye datos sobre viajeros iraníes contagiados que dieron positivo en el punto de entrada a otros países, así como numerosas estimaciones de la comunidad médica para calcular lo que consideran una cifra más precisa.Calcularon que,y el número de infecciones podría estar cerca de un millón.Si bien este es solo un estudio y es posible que nunca sepamos el verdadero alcance de la crisis en Irán, algunos indicaciones del número de muertes en el país pueden verse en la tierra.En lugar de enterrar a los muertos en tumbas individuales,Un médico de la región norteña de, que pidió no ser identificado, le dijo a la BBC que se habían enviado expertos en seguridad pública para controlar el proceso de envolver, enterrar y cubrir las tumbas con cal (que según las autoridades se usa para ayudar desinfectar y prevenir la propagación del virus).El médico asegura que a pesar del hecho de que los certificados de defunción, la participación de estos expertos indica que en realidad pudo haber sido covid-19.Varias familias aseguran que no tienen información sobre el paradero de los cuerpos de sus seres queridos.Les han dicho que los detalles se les comunicarán una vez que la crisis haya terminado, para que puedan visitar las tumbas.Mientras tanto,y afirman que los fallecidos están siendo