Las detenciones clave para México… realizadas por gobiernos extranjeros

Se le acusó de entregar a miembros del grupo conocido como Los Zetas al cártel de Sinaloa; también por realizar “telemontajes” de capturas que él mismo consideró estratégicas (Florence Cassez, por ejemplo). Incluso, el narcotraficante, hizo pública una carta en la que lo acusó, en 2012, de tenerlo en su nómina.Y pese a que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública,, llevó todas esas acusaciones a cuestas durante años,Pero el brazo derecho de Felipe Calderón en la llamada “guerra contra el narco” no ha sido el único caso. En los últimos años, el aparato de inteligencia mexicano ha sido exhibido en repetidas ocasiones, pues los arrestos e investigaciones de políticos, criminales y actores públicos de primer nivel han corrido a cargo de otros países.Desde el primer arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la década de los noventa, hasta la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala, han sido muchas las historias de justicia que se han concretado gracias a la participación de autoridades extranjeras. Y estas son algunas de ellas.Junio 10, 1993Tras ser señalado como el responsable de una balacera registrada el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto de Guadalajara, la cual cobró la vida del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo,, huyó a Guatemala, pues aquí se le buscaba para que respondiera por ese hecho. El Gobierno de México ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto. Fue aprehendido en Guatemala y entregado a México. Ocho años después, en enero de 2001, se fugó del penal federal de Puente Grande. Lo mismo ocurrió en julio de 2015, pero del penal de Almoloya.Junio 16, 2014El narcotraficante, señalado por tráfico de metanfetaminas en México, quería ver un partido de la Selección Nacional en el Mundial de Brasil, en 2014, por lo que tomó un vuelo con rumbo a ese país sudamericano acompañado por su esposa e hijos, pero desde que puso un pie en él, sus pasos ya eran monitoreados, pues su nombre y su fotografía estaban en los archivos de la Interpol. Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro; se dirigía a Fortaleza. No logró mostrar su apoyo a la Selección.Marzo 29, 2017Una sorpresiva rueda de prensa convocada por el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, hizo estallar la bomba: el Gobierno de Estados Unidos arrestó a su fiscal,”. Las autoridades de San Diego lo señalaron por presuntamente haber introducido drogas a su país, pero durante el proceso se confirmó que colaboraba abiertamente con el crimen organizado. En septiembre pasado, el ex funcionario estatal fue condenado a 20 años de prisión y cinco más bajo vigilancia por colaborar con narcotraficantes. El mismo Veytia se declaró culpable por el delito de narcotráfico. Según el expediente, a cambio de sobornos, el ex fiscal permitía no sólo que operaran con impunidad, sino que los ayudaba a deshacerse de sus rivales.Abril 9, 2017Italia asistió a las autoridades mexicanas para colocarle las esposas al ex gobernador de Tamaulipas (1999-2005),, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones que motivaron la emisión de una ficha roja ante la Interpol. Yarrington, quien será enjuiciado en enero próximo en Estados Unidos (a donde fue extraditado en abril de 2018), tiene señalamientos en el país vecino, donde presuntamente defraudó bancos para obtener préstamos. Eso sin contar que también se le señala por recibir apoyo de organizaciones criminales cuando estaba al frente del Gobierno de Tamaulipas. Permaneció prófugo desde 2012 hasta su arresto en Europa. Su captura fue videograbada y filtrada a medios.El villano favoritoAbril 15, 2017Solicitó licencia al cargo y huyó. El ex gobernador de Veracruz,, fue arrestado tras seis meses sin saberse su paradero. Fue acusado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. El Gobierno de México fue asistido por la Interpol en Guatemala, país donde Duarte se refugió en un hotel. En este hecho, las pesquisas sí corrieron a cargo de autoridades de inteligencia mexicanas, quienes le seguían la pista de cerca. Pero para ejecutar el arresto en suelo extranjero necesitaban de una orden de captura por parte de un juez de ese país, misma que eventualmente se emitió.Mayo 28, 2019La Policía Internacional (Interpol) detuvo en Mallorca, España, a, presidente de Altos Hornos de México S.A., quien fue capturado a petición del Gobierno mexicano y con fines de extradición. El arresto se realizó a partir de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectaron transferencias “irregulares” desde las cuentas de Altos Hornos a empresas vinculadas a la constructora brasileña Odebretch y al ex director de Pemex,. Un mes después de su arresto, un juez español le decretó libertad bajo fianza (un millón de euros), pero se aclaró que no quedó exonerado, ya que le obligaron a comparecer constantemente y se le prohibió salir de ese país, donde continúa su proceso.Junio 5, 2017Su primer destino era París, pero frenaron su viaje en Panamá. El ex gobernador de Quintana Roo,, fue detenido por la Interpol en pleno aeropuerto. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) siguió sus pasos e incluso rastreó las compras que hizo: boletos de avión, cuartos de lujo que rentó para hospedarse en países como Estados Unidos, Cuba, Bahamas y Panamá, y hasta los viajes en Uber. Según los reportes, el priista evadía una orden de aprehensión girada en mayo de 2017, bajo el señalamiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación original es por la venta irregular de terrenos que pertenecían al Estado a presuntos prestanombres. Se presume que los terrenos estaban valuados en cinco mil millones de pesos, pero se vendieron por menos de 6% de su valor real.Junio 4, 2019Violación y pornografía infantil. Bajo esos señalamientos, Estados Unidos arrestó en Sacramento, California, al líder de la Iglesia La Luz del Mundo,. Las acusaciones fueron hechas por miembros de su congregación en ese país; en México siempre se ha defendido su inocencia. La Fiscalía estadounidense ventiló que, al revisar el teléfono del líder religioso (quien fue arrestado, además, con dos colaboradoras), se hallaron fotos y videos que se consideraron evidencia. La Fiscalía fijó la fianza más alta para evitar la cárcel: 50 millones de dólares (cerca de mil millones de pesos), misma que no se pagó. El llamado “Apóstol de Jesucristo” permanece detenido en Estados Unidos. Se declaró inocente de las acusaciones que pesan en su contra.Octubre 29, 2019Sucedió en Inglaterra. Las autoridades mexicanas afirman que fue arrestada, pero la defensa de la esposa de Javier Duarte,, aseguró que ella misma se entregó. La orden de aprehensión estaba lista desde octubre de 2018 por el delito de fraude específico en agravio del Gobierno de Veracruz. En México, la crítica a Karime Macías creció cuando, en mayo de 2018, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes mostró fotografías de la señalada paseando en Londres. Tras ser detenida, pagó una multa de 150 mil libras esterlinas (más de tres millones y medio de pesos), lo que la libró de ser extraditada a México.Diciembre 9, 2019Se le señaló durante años. No sólo en investigaciones periodísticas, sino por confesiones de diversos miembros del crimen organizado, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien aseguró a través de una carta pública queestaba en su nómina. El ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el sexenio de Vicente Fox, y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el periodo de Felipe Calderón, fue el brazo ejecutor de la llamada “guerra contra el narco” que Calderón declaró en 2007. El Gobierno de Estados Unidos lo arrestó en Texas y lo acusó de recibir sobornos millonarios desde 2001 para permitir la operación del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones que, en teoría, debía desintegrar.