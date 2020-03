Las dietas que podrás seguir con más facilidad para adelgazar mucho

Escuchar Nota

Cada cuerpo es un mundo, así que lo primero que debes hacer esy a tus objetivos de adelgazamiento., por lo que antes de cumplir una a rajatabla lo mejor será que consultes con tu médico de cabecera cualquier modificación en tu nutrición antes de probarlo.Hay planes de adelgazamiento que son muy rígidos y duros de llevar a cabo y, sobre todo, de mantener en el tiempo. Sin embargo, hay otros en los que tampoco tienes que sufrir en exceso. Lo bueno es que si te acostumbras a uno no solo estarás invirtiendo en mejorar tu condición física o ser más atractivo, sino también revertirá en tu salud en general. A continuación te explicamos algunas de las dietas más cómodas para que el impacto físico y mental sea mínimo, y tampoco te dejes llevar por el hambre.Sea por las razones que sea, muchas personas adoptaron este modelo de alimentación basado en el rechazo a las carnes y la apuesta por las verduras. Sin embargo, también supuso que otras dietas como la flexitariana se hicieran un hueco en los estómagos.y todavía sigues sintiendo especial querencia por la carne.La paleo exige ingerir alimentos integrales, frutas, verduras o carnes magras, y a la vez restringe los alimentos procesados, azúcar y productos lácteosLa OMS recomienda tomar al menos cinco piezas de frutas y verduras al día, por lo que le estarías haciendo un flaco favor a tu organismo. Para hacerla más llevadera, podrías solo comer productos vegetales, cereales y pastas integrales de lunes a viernes y dejar el fin de semana para deleitarte con un buen filete de pollo o pescado. Eso sí, asegúrate de cocinarlos a la plancha para limitar el número de calorías y grasas animales que metes en tu cuerpo.Por ejemplo, la dieta Atkis o la cetogénica. La mayoría de ellas no renuncian a los carbohidratos por completo, si no que los reducen a lo mínimo, concediendo importancia a los vegetales o a las grasas saludables. Por lo general, son planes ricos en proteínas, de ahí que sean más efectivos al reducir el hambre.De igual forma, si apuestas por estos modelos de dieta también conseguirás reducir los riesgos de sufrir una enfermedad cardíaca, así como bajar los niveles de colesterol y presión arterial. Si además restringes el azúcar (un importante químico que te resta potencia a la hora de adelgazar y si se consume en exceso produce el efecto contrario), también te estarás librando de padecer diabetes tipo 2.Esta dieta aboga por comer los mismos alimentos que supuestamente ingirieron nuestros antepasados, afincados en una sociedad de cazadores y recolectores. Principalmente, se basa en la teoría de que muchas de las enfermedades modernas están vinculadas a la dieta occidental, y muchos creen que el cuerpo humano no ha evolucionado lo suficiente como para procesar alimentos como algunas legumbres y productos lácteos.de manera progresiva y de la forma más sana posibleEn este sentido, esta dieta exige ingerir alimentos integrales, frutas, verduras, carnes magras, nueces o semillas, y a la vez restringe el consumo de alimentos procesados, azúcar y productos lácteos. En un estudio realizado durante tres semanas, los participantes perdieron una media de 2,3 kilos con este plan. Además, redujeron el grosor de su cintura en 1,5 centímetros de media. También posee algunos factores de riesgo, como la posibilidad de desarrollar enfermedades cardíacas o tener la presión arterial alta. Otra desventaja es que probablemente no perderás peso de forma rápida, ya que las restricciones no son tan grandes.Aunque no es una dieta pensada para bajar de peso, sin duda podrá ayudarte a la hora de mejorar tu alimentación.será más probable ver bajar los números de la báscula.También se ha relacionado con la reducción del riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Y lo más importante de todo: alarga la vida. Por algo somos el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo. La desventaja de esta dieta es que no es muy eficaz a la hora de adelgazar; la única forma sería restringir el número de calorías, y como decíamos, someterse a sesiones de entrenamiento.Con información de El Confidencial