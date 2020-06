Las fotos ‘hot’ de Laura Bozo que generaron controversia en redes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La polémica y controversial presentadora de televisión, Laura Bozzo, compartió un par de fotografías en las que aparece posando con un largo y escotado vestido de leopardo.Fue a través de su cuenta oficial del Instagram, que la reconocida conductora publicó las instantáneas en las que se le aprecia luciendo la reveladora prenda, la cual no resultó para nada del agrado de los usuarios pues no dudaron en hacerla 'pedazos'.Como ya era de esperarse, los haters inmediatamente se hicieron presentes en la publicación para arremeter de forma muy severa contra Bozzo, pidiéndole que no suba contenido "tan desagradable" como esas imágenes.