Las gasolineras más baratas ya no dan servicio

Ocho de las gasolineras que aparecen en la lista nacional de las más baratas en Magna y Premium, que ayer difundió el presidente Andrés Manuel López Obrador, están cerradas, en algunos casos desde finales de 2017 por operar de manera irregular.Como lo había anunciado, el Ejecutivo, acompañado de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavo Romero, dio a conocer en su conferencia matutina el Quién es quién en los precios de las gasolinas.Según la lista presentada con base en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del 6 al 12 de abril la estación Servicio Vanoe, de la ciudad de Puebla, ofreció uno de los 10 precios más bajos por litro de Magna (15.47 pesos) y Premium (17.18), pero está cerrada desde enero de 2018, como constató El Sol de Puebla.En esta misma entidad, la gasolinería con razón social José Luis Rechy Martínez, del municipio de Cuyoaco, fue clausurada por la CRE en julio de 2018 por el “incumplimiento sistemático de obligaciones previstas en la Ley de Hidrocarburos y en el título de permiso”. Según el listado divulgado ayer, este negocio ofreció la gasolina Premium más barata a nivel nacional, en 16.56 pesos por litro.En Tamaulipas, en el municipio fronterizo de Valle Hermoso, de cinco estaciones mencionadas ayer en la conferencia del Presidente, dos están abandonadas y una más fue clausurada por la Fiscalía General de Justicia en el Estado.El Sol de Tampico verificó que Rama y Multiservicios está inhabilitada desde hace más de un año, incluso con sellos de clausura en sus bombas despachadoras. Multiservicios Anáhuac, en la calle Independencia número 202, está abandonada.También en Tamaulipas, pero en la capital Tampico, Gasolinera de la Vicente Guerrero de Ciudad Madero no funciona desde hace más de un año, pero aparece con un precio para la Premium de 17.23 pesos, el décimo más barato en el país.Entre las estaciones a nivel nacional con los mejores precios está la gasolinería asegurada en agosto de 2017, en el Estado de México, a la hermana del exsecretario de Desarrollo Social federal, Luis Miranda Nava. Se trata de Súper servicio MyM, del municipio de Chapultepec, con un precio para la Magna de 15.71 peso por litro.En una visita, El Sol de Toluca comprobó que el inmueble continúa asegurado y custodiado por la Secretaría de Seguridad del Edomex, desde el 25 de agosto de 2017.En Coatzacoalcos, Veracruz, automovilistas y vecinos contaron a El Diario de Xalapa que una disputa familiar mantiene fuera de operación la estación a nombre de Cruz Elvira Mendoza, que se presentó ayer con el séptima precio más bajo en el país para la Magna (15.57).Gasolinera del Sureste de Minatitlán, que según se difundió vende en 16.18 pesos el litro, también está cerrada desde hace un par de meses.“Son datos oficiales y es lo que cuesta”, dijo el presidente López Obrador e insistió en la advertencias a los grupos gasolineros: “Si no se puede sólo con la competencia (bajar los precios) vamos a actuar, ya dije, vamos a buscar que no haya abusos, vamos a fomentar más la competencia, que el Estado pueda tener también centros de distribución de gasolinas, que pueda tener gasolinerías (...) Hacia allá vamos”.