Las guerras de Trump en el 2020

, tenía previsto dormir la noche del jueves en Kíev.Era la parada inicial de un viaje que le debía llevar a otros cuatro países y una etapa relevante por ser su primera visita al origen del impeachment . La supuesta presión del presidente de Estados Unidos a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski –sin una investigación a un rival políticovaya a ser juzgado políticamente en el Senado.El secretario de Estado cancela su visita a Ucrania por la crisis en BagdadA Pompeo no le quedó más remedio que seguir en Washington. Su tarea de emergencia consiste en supervisar la escalada de la tensión en Irak, después de que manifestantes apoyados por Irán trataran de irrumpir en la embajada de Bagdad. Los asaltantes levantaron el cerco el miércoles, tras dos jornadas de acecho. Trump cantó victoria –a pesar de renovar la emergencia en Oriente Medio– y se describió como “el anti-Bengasi” para ensalzar que él es unque facilitó el asalto en esa otra delegación de Libia.Al margen de una comparación imposible–, los analistas sostienen que existe un claro paralelismo entre un presidente y el otro en la escena internacional.Trump se ha beneficiado de un periodo de prosperidad interna y de una relativa paz en el exterior, circunstancia que hiperbólica y prematuramente le ha permitido proclamar que ha finiquitado al Estado Islámico. Pero el 2020, año electoral, arranca con dos amenazas en ciernes para la Casa Blanca: Irán, cuyo régimen no se desmorona pese a la presión, y Corea del Norte, donde su “amigo” Kim Jong Un ha aparcado las epístolas de amor por la retórica del armamento nuclear., que es precisamente la crítica que él dirigió a su predecesor. Su estilo duro, sin respeto a la tradición diplomática, tropieza con sus reticencias –como “las líneas rojas” de Obama, de las que tanto se burló– a incursiones militares y mucho más a una guerra.Los dos países rivales ven vulnerable aDe esto hizo anatema durante la anterior campaña electoral y, una vez en la sala oval, ha continuado lamentando el gasto de incursiones en Irak o Afganistán.Sus rivales lo tienen muy en cuenta, sopesaparecen sentir la vulnerabilidad de un presidente bajo el impeachment que encara una reelección, aunque a menudo son torpes cuando intentan jugar esas situaciones a su favor”, remarca.Cuando se inició el cerco a la embajada demucho porque destruiría el país rápido. “No creo que sea una buena idea para Irán”, insistió. Una vez más.El cerco acabó, pero esta iniciativa no ha hecho más que evidenciarenvió un mensaje a Trump. Le recordó que la crisis de los“A lo largo de los últimos 18 meses, Trump ha elegido una lucha con Irán que no ganará y que no puede ganar”,participaron en unas maniobras militares junto a Irán en el golfo de Omán. Aunque no eran de relevancia, esa actividad lanzó el mensaje de que Teherán no está aislada del resto del mundo.La amenaza de destrucción total ya la prometióSi en el Pentágono suenan las alarmas, Trump continúa renovando su amistad. Lo contrario supondrá hacer palpable su fracaso.