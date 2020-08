Las indirectas que The Weeknd le mandó a Selena Gomez en sus nuevas canciones

Escuchar Nota

"La razón por la que algunas canciones son tan cortas es que… bueno, creo que tampoco tenía demasiado que contar sobre el tema, no sé. En cualquier caso ha sido una pieza de arte catártica, que me ha hecho reflexionar mucho. Y sí, han sido cortas porque representan exactamente lo que tenía que decir sobre este asunto", explicó con cierto nerviosismo a la revista Esquire.



"Dije que no sentí nada bebé, pero mentí. Casi me corto un pedazo de mi por tu vida, supongo que era sólo otra parada en boxes. Hasta que hayas tomado una decisión, sólo desperdiciaste mi tiempo", se puede escuchar en una de las estrofas de la sentida Call Out My Name.



“Nos encontramos, te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error. Te puse arriba, te puse arriba. Te reclamé tan orgulloso y abiertamente, y cuando los tiempos eran difíciles, cuando los tiempos eran difíciles, me aseguré de tenerte cerca de mí



Sin hacer mención expresa a su nombre, pero profundizando en el breve romance que mantuvo en 2017 con Selena Gomez ,, el aclamado álbum que contiene los exitosos y "catárticos" cortes Blinding Lights y Heartless.El músico no ha querido profundizar en el tema, sin embargo,, como la de que se habría ofrecido personalmente para donar uno de sus riñones a la que fuera su pareja en ese entonces.Sin embargo, una fuente le dijo a ET que nunca pasó por la mente del cantante donar su riñón a su novia: "Es sólo una letra, que él sabía que iba a llamar la atención de esta manera y que la gente la iba a interpretar de esta exacta manera, pero él nunca le iba a dar nada a Selena".Hay que recordar que, afectado por la enfermedad de Lupus que padece desde hace algunos años.y cruciales de su vida. Pocos días después del procedimiento, la propia artista recurrió a sus redes sociales para agradecerle su gesto y, de paso, revelar públicamente que la intervención quirúrgica había sido todo un éxito.. El cantante acababa de terminar con la modelo Bella Hadid, mientras que la intérprete había dado fin a su relación con Justin Bieber; pero no duraron mucho, ya que se separaron en octubre.No pasó mucho tiempo y. Al principio se creía que Gómez y The Weeknd terminaron su relación amistosamente, sin embargo, el artista insinuó lo contrario en la misma melodía, tras enterarse que su ex novia había regresado con Justin pocos días después de romper.Se oye también en Call Out My Name. Al final, la cantante volvió con Bieber, pero tiempo después terminaron nuevamente. Por su parte, Justin se consoló en los brazos de Hailey Baldwin, quien ahora es su esposa.