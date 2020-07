Las ’letras chiquitas’ de la reforma a pensiones

Escuchar Nota

La reforma al sistema deaumentará significativamente la cobertura, pero como la mayor carga estará en los patrones es probable que genere, toda vez que refuerza las desigualdades actuales e intergeneracionales, alertaron analistas.vicepresidente, prevé que esta propuesta generará efectos mixtos en el empleo en México; asimismo, consideró que hay huecos en la propuesta que se deben de tapar para que no haya forma de darles la vuelta.“Las aportaciones de los patrones podrán ser ‘deducibles’ ante el, toda vez que este no absorberá todo el aumento, pues con el incremento de precios en bienes y servicios se le pasaría una parte al consumidor y la otra lo absorberá el trabajador sacrificando posibles aumentos salariales en el futuro”, explicó Gonzalí., economista en jefe deindicó que la reforma plantearía presiones en la rentabilidad de las empresas, ya que elevaría el costo de contratar más personal, pero este efecto sería mitigado debido a que la mayor parte de la fuerza laboral gana menos de cuatro salarios mínimos al mes., dijo que a raíz de esta propuesta, el gobierno debería considerar un paquete de estímulos fiscales para proteger principalmente a las pequeñas y medianas empresas.serán las que presenten mayores presiones en su rentabilidad debido a esta nueva propuesta de reforma pensionaria, además de que se podría elevar la subcontratación en México y un posible aumento en el sector informal.“Es posible que haya másy sí es más posible que haya más recursos al mercado informal y también es posible que pudiera limitar el crecimiento en el salario real, pero, aunque limitaría el crecimiento en el salario real los trabajadores sí tienen más garantías en su vejez”, puntualizó.La, consideró que elevar a los empleadores la aportación obligatoria de lasdel 6.5 al 15 por ciento, aunque sea gradual, representará una carga adicional.Por ello, explicó que Acción Nacional, en su propuesta presentada en días pasados, plantea que esa aportación sea deducible del impuesto sobre la renta, para aminorar esa carga a las empresas.Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de, apuntó que este cambio hay que verlo como es, “una reforma de pensiones, no una reforma laboral. Ni tampoco es una reforma que cambie la estructura de la economía para ir quitando la economía informal.