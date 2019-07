Las manzanas tienen millones de microbios aunque las laves

Las manzanas son unas de las frutas más consumidas, pero según un estudio realizado por biólogos de la Universidad Tecnológica de Graz (Austria) y publicado este miércoles en la revista Frontiers in Microbiology, podrían tener millones de microbios.De acuerdo a RT, los autores de esa investigación aseguran que una manzana, incluso si ha sido bien lavada antes de su consumo, contiene alrededor de 100 millones de microbios, y la mayor parte de estos no se aloja en la cáscara.“Las bacterias, los hongos y los virus que se encuentran en los alimentos colonizan transitoriamente nuestro intestino”, señala Gabriele Berg, autora principal del estudio. “La cocción mata a la mayoría de estos, por lo que las frutas y verduras crudas particularmente son fuentes importantes de microbios intestinales”, agregó.El equipo dirigido por Berg analizó el microbioma de manzanas cultivadas tanto orgánica como convencionalmente. Los resultados mostraron que las frutas producidas con uno u otro método tenían un número similar de bacterias.Curiosamente, la mayor comunidad microbiana no se encontraba en la cáscara, sino en la pulpa, en la superficie de las semillas y en la parte central de la fruta, que comúnmente se suele desechar. No obstante, los investigadores observaron que las manzanas cultivadas orgánicamente albergaban un microbioma más diverso y más uniforme en comparación con las frutas producidas convencionalmente.Se cree que esta variedad y equilibrio limitan el crecimiento excesivo de una especie microbiana que puede provocar algún tipo de patología en los humanos. Al respecto, se encontró algunos microbios con el potencial de afectar la salud en las manzanas convencionales.Por el contrario, las bacterias que tienen ciertos beneficios para el sistema digestivo y que mejoran el aroma y sabor de la fruta fueron significativamente más abundantes en las manzanas orgánicas.