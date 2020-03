Las medidas sanitarias contra el Covid-19 de esta trabajadora sexual

Escuchar Nota

#TrabajoSexual es trabajo y ante la pandemia que estamos viviendo en #Mexico se recomiendan las siguientes medidas de salubridad y así poder seguir trabajando con nuestro capital erótico. #CuarentenaNacional #coronavirus pic.twitter.com/S2fKDxlADP — JessyCat Oficial (@JessCaballero94) March 17, 2020

"Espero que también el resto de mis compañeras trabajadoras sexuales implementen estas medidas para cuidarnos entre todos y que podamos seguir disfrutando de nuestra sexualidad a pesar del virus que nos ataca últimamente", dijo a través de un video en el que afirma que continuará haciendo felices a todos los amantes de su trabajo.



Medidas de salubridad y seguridad para los próximos días..



Aquel cliente que no siga estás indicaciones, no voy a poder brindarles el servicio. pic.twitter.com/9oz5jac9Ew — JessyCat Oficial (@JessCaballero94) March 17, 2020

La trabajadora sexualanunció a través de sus redes sociales que continuará ofrecido servicio en la CDMX, ciudad donde radica actualmente, pese a la pandemia de coronavirus.No obstante, la originaria de Monterrey implementará algunas medidas sanitarias a fin de cuidar a sus clientes sin necesidad de perder sus únicos ingresos. Así lo informó a través de Twitter Jessica Caballero, como es su verdadero nombre.Con más de 31 mil seguidores en esta red social, la chica aprovechó su audiencia para informar que quienes no cumplan con los requisitos, no serán atendidos ni podrán seguir disfrutando de su capital erótico, pues lo que busca es reducir el impacto del contagio comunitario del virus Covid-19.Llevar tu propio enjuague bucal.Portar tu propio gel antibacterial.El sexo será sin besos.Asimismo, también compartió en Twitter una imagen en la que agrega que se mantendrá cierta distancia al momento del encuentro, todos serán con preservativo, no se ofrecerá servicio a clientes que acaben de llegar del extranjero, tampoco se compartirán cigarrillos ni vasos y antes de iniciar el acto deberán lavarse las manos durante por lo menos 20 segundos.Con información de SDP