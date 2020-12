Las mejores bromas del Día de los Inocentes hechas y sufridas por políticos

Escuchar Nota

"Ya no vamos a tener estos encuentros, estas 'mañaneras', porque hay más avance en la información, la mayoría de los medios de información en el país están cumpliendo con su responsabilidad de manera profesional,hay noticias ciertas, veraces, hay objetividad en los medios. De modo que ya no hace falta que estemos todas las mañanas aquí informando", dijo.

"Ya de una vez les digo que sí vamos a seguir teniendo las 'mañaneras'. ¿Cómo creen que no vamos a tener las 'mañaneras'?", bromeó.

EXTRA: Concedido Nobel de la Paz a Álvaro Uribe. La motivación principal para ello es el #DiaDeLosInocentes — Roberto Hernández Montoya (@rhm1947) December 28, 2020

Acá va otro pic.twitter.com/D3JkgTZE7F — Juan Pablo Labat (@JPLabat28) December 28, 2020

Dicen que los cambios, hacen bien. Yo me atreví, mis [email protected] me ayudaron a elegir el tono, les gustá? A mi me fascina️. Feliz lunes para todos!! pic.twitter.com/1oupVH8Jvp — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 28, 2020

Me acaba de llamar el Presidente @sebastianpinera y nos ha invitado a La Moneda, a las 10am, para sellar un pacto amplio de la centroderecha que incluye la Presidencial, Parlamentaria, Municipal y Constituyente. No más Chilevamos, ahora somos #ChileFuturo #UniendoAChile — José Antonio Kast (@joseantoniokast) December 28, 2020

Cada 28 de diciembre aparece la oportunidad perfecta para apostar a la imaginación e idear bromas para hacer a tus amigos y seres queridos. Elcasi todo está permitido, e internet no escapa a ello. ¡Mira todas estas bromas!Para quienes gozan de un buen sentido del humor, el 28 de diciembre es un gran día. El Día de los Inocentes se celebra en toda Latinoamérica y también en Europa y, quienes andan desprevenidos, pueden caer en una broma. Así que cuidado, que si no estás atento también te puede pasar a ti.Eso le pasó en la mañana de este 28 de diciembre a la ciudadanía mexicana, al escuchar la conferencia del presidente. Al comenzar su discurso, el mandatario anunció que ya no habría más conferencias matutinas.Sin embargo, luego de la información oficial brindada a los ciudadanos, AMLO aclaró que se trataba de un chiste por el Día de los Inocentes.No se trató del único político involucrado con esta particular fecha. Un usuario de Twitter también hizo un anuncio importante: la, irónicamente, claro.También el actual mandatario colombianofue mencionado en esta jornada. Otro usuario de esa red tuiteó una foto que rápidamente se hizo viral. Allí aparece un cartel de campaña de Duque junto a su compañera de fórmula y actual vicepresidenta,, en el que se asegura que"Feliz Día de los Inocentes, Colombia", reza la publicación.​El, también fue citado en las bromas del Día de los Inocentes. Varios usuarios de Twitter compartieron con el hashtag de la celebración uno de sus discursos de campaña presidencial, donde como candidato aseguraba que no habría aumento de impuestos, entre otras promesas.​Otra política que decidió gastar una broma fue la alcaldesa de la comuna de Providencia, Santiago de Chile,La también exsenadora. Más tarde, tras recibir múltiples comentarios, aclaró que se trataba de una broma.En Chile, el líder del Partido Republicano,, también decidió gastar una broma a través de sus redes sociales, y publicó en Twitter un anuncio que sorprendió a los chilenos.Allí, explicó queque tendría como nombre​Tres horas más tarde, luego de más de mil retuits y 4 mil me gustas, aclaró que se trató de una broma por el 28 de diciembre.