Las mejores frases de Mafalda

El propio Quino ha explicado en más de una ocasión cómo nació su personaje más entrañable: "Mafalda fue hecha a pedido. Me pidieron que creara un personaje para una campaña de publicidad de electrodomésticos. Se trataba de armar una publicidad encubierta para que el personaje apareciera siempre en el diario. La temática anti-capitalista posterior de Mafalda fue como una forma de hacerse perdonar por esos inicios tan capitalistas". ABC.ES En 1962, el premio Princesa de Asturias comienza a hacer bocetos sobre una idea que tiene y el 15 de marzo empieza a dibujar varias tiras cómicas protagonizadas por una familia de clase media con dos hijos, un niño y una niña, que, sin embargo no se publicarían hasta septiembre de 1964 en la revista "Primera Plana" de Buenos Aires.Frases-"Paren al mundo, que me quiero bajar"-"Lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre"-"Como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión"-"Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos?"-"¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante?"-"No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta""¡Sonamos muchachos! ¡Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo,después es el mundo el que lo cambia a uno!""¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida?""¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto?""Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo Importante"."Una cosa es un país independiente y otra un país in the pendiente""¡La sopa es a la niñez lo que el comunismo a la democracia!""Todos creemos en el país, lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros""¡Y todo porque los hijos nacemos cuando los padres ya coparon el poder en el hogar!""La justicia vence siempre, pero nunca nadie levanta los pagarés""Mas que planeta, éste es un inmenso conventillo espacial"."¿Y por qué habiendo mundos más evolucionados yo tenía que nacer en éste?""Cada ministerio con su mini-histeria"."Lo peor es que el empeoramiento empieza a empeorar"."Siempre es tarde cuando la dicha es mala"."Está bien que nos hayas hecho de barro, pero ¿por qué no nos sacás un poquito del pantano?" (Rezando)"Tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio""Y estos derechos… a respetarlos, ¿eh? ¡No vaya a pasar como con los diez mandamientos!""La cosa es tomar lo artificial con naturalidad""En todas partes cuecen habas, pero nadie se anima a estrangular al ‘maitre’"."¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes?"La pandillaOtros personajes de los cómic de Mafalda también han dejado frases célebres. He aquí algunas:De Susanita: "Amo a la Humanidad, lo que me revienta es la gente" o "Sé que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás ¿Pero es mi culpa que los de los demás empiecen TAN lejos?".De Felipe: "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¡Desde mañana mismo empiezo!" o "¿Por qué justo a mí tenía que tocarme ser yo?" o "Hasta mis debilidades son más fuertes que yo"De Miguelito: "¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien! ¡Uno no puede portarse siempre bien!" o "La vida no debiera echarle a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud" o "¿Por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida?"