Las mejores parejas LGBT+ de nuestras series favoritas

La televisión vive una época de oro. No solo porque se están produciendo contenidos con más calidad cada vez sino porque tocan temas más interesantes, profundos, incluyentes y relevantes para le época que vivimos. La diversidad sexual es parte importante de este boom televisivo y aprovechamos el mes Pride para recordar y celebrar a las mejores parejas LGBT+ de la televisión.Hay pocos ejemplos tan claros cuando se piensa en diversidad y en las parejas LGBT+ de la televisión como Sense8. Este 8 de junio llega el último capítulo cortesía de la batalla campal que los fans lideraron por revivir la serie después de que Netflix la cancelara inesperadamente.No son buenas la una para la otra, pero de lo que no cabe duda es de que es adictivo verlas en pantalla. Están basadas en personas de la vida real, pero Jenji Kohan supo aprovechar el furor que causaron en la primera temporada y les dio un nuevo rumbo. Son identificables porque representan la realidad de muchas relaciones personales en la actualidad.Por casi 10 años hemos visto a Cam y Mitchell convertirse en una familia sana y feliz. Sus dilemas distan de los que se han convertido en clichés gracias a la representación mediática de las personas gay. Además, es divertido ver cómo ellos van creando sus propios roles dentro de una sociedad obsesionada con etiquetar.Ellas tienen una historia agridulce y, considerando los demás episodios de Black Mirror, un final feliz. En un capítulo, Charlie Booker logra transmitir, fuerte y claro, que la sexualidad es parte de quién somos y que nunca es tarde para asumir nuestra verdadera identidad. No en vano se ha convertido en uno de los episodios más memorables de este show y ellas en una de las más entrañables parejas LGBT+ de la televisión.A primera vista, el personaje de Capitán Holt podría significar el cliché de policía estricto. Sin embargo, se va convirtiendo en alguien entrañable desde que revela que es gay y está casado con un académico. Es una pareja totalmente aspiracional –en el sentido positivo de la palabra– escrita con inteligencia y emotividad. Además, ¿quién no ama a su corgi Cheddar?La pionera de series musicales también nos trajo a una de las más adorables parejas LGBT+ de la televisiónA pesar de todas las tribulaciones del amor adolescente, esta pareja logró salir airosa, tanto así que la serie culminó con su boda. También le tenemos que dar un guiño a Santana y Brittany, quienes eran otras favoritas de los fans.Aunque nunca se confirmó en pantalla, el subtexto fue suficiente para sabe que Gabrielle y Xena eran una pareja. Y qué pareja.Elena, la hija de una familia cubano-americana , sale del closet como lesbiana en la primera temporada y, en la segunda, se interesa románticamente por un personaje no binario, una chica de su grupo de amigas de nombre Syd.Emily es una muchacha muy tímida que, en la primera temporada de la serie, confiesa a sus amigos y a su familia que es lesbiana. Ella tiene una conexión muy especial con Alison, y de la amistad surge una bella relación amorosa.