Las mejores películas de Sean Connery

El inolvidable momento en que un par de actores dicen un par de líneas que pasan a la historia, dejando una marca imborrable: #RIP sir Sean Connery #JamesBond pic.twitter.com/RXqaLQx1mX — Alejandro Marin (@themusicpimp) October 31, 2020

El actor Sean Connery murió a los 90 años, así lo informó su familia. A lo largo de su carrera participó en más de 60 películas, las cuales lograron que su trabajo fuera reconocido. Aunque el papel que logró consolidar su carrera fue el del agente 007, James Bond, el escocés también protagonizó otras producciones., varias de ellas lograron que el actor fuera nominado a los premios más importantes de la industria cinematográfica como los Oscar. A continuación, hacemos un repaso por alguna de sus mejores películas.Dr. No (titulada El satánico Dr. No en Hispanoamérica y Agente 007 contra el Dr. No en España) es una película británica de 1962 dirigida por Terence Young y protagonizada por Sean Connery, Ursula Andress y Joseph Wiseman.Está basada en la novela homónima escrita por Ian Fleming, es la primera de la serie de películas de James Bond, y fue adaptada por Richard Maibaum, Johanna Harwood y Berkely Mather. La película fue producida por Albert R. Broccoli y Harry Saltzman, una asociación que continuaría hasta 1975.Durante el filme, Sean Connery pronunció la frase histórica 'Bond, James Bond.', que posteriormente sería repetida por el personaje en todas las películas de la famosa saga.Después de haber realizado tres películas en las quela cual sigue la historia del detective Hercules Poirot. En dicha producción, el actor compartió crédito con Lauren Becall e Ingrid Bergman.Sean Connery interpretó aun monje franciscano, quien junto a su discípulo Adso, intentan resolver las misteriosas muertes que suceden en la abadía benedictina. Esta película es una adaptación de la novela escrita por Umberto Eco. Su papel como Fray Guillermo lo hizo acreedor a un BAFTA como Mejor Actor.En 1987, el escocés dio vida a, un agente que estaba a las órdenes de Eliot Ness. Su actuación en esta película le valió el premio a Mejor Actor de reparto en los Oscar, así como en los Globos de Oro.Dos años después de haber participado en Los Intocables, Sean Connery participó en la tercera película de Indiana Jones, la cual fue dirigida por Steven Spielberg. En esta producción, el actor interpretó al padre deSean Connery comenzó la década de los 90 con la película, un prestigioso general de la Unión Soviética que estaba al mando de un submarino nuclear que se dirigía a Estados Unidos.En 1995 se estrenó la película dirigida por Jerry Zucker. En ella,. En esta producción Connery compartió créditos con Richard Gere, Julia Ormond y Ben Cross, quienes interpretaron a Lancelot, Ginebra y Príncipe Malagant, respectivamente.