Las mejores películas navideñas que puedes ver en Disney+

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ya casi llega el mes de diciembre y por ello comienza la temporada de ver películas navideñas. Ahora que tenemos que seguir cuidándonos en casa, es buen momento para aprovechar al máximo los servicios de streaming.



Disney Plus tiene una colección bastante completa tanto de películas live-action como animadas y, además, episodios navideños especiales.



A continuación, te presentamos la lista de películas para encender tu espíritu navideño.



Noelle



La apuesta más reciente de la plataforma, un contenido original en el que Santa Claus tal vez tenga que conventirse en una joven.



Es protagonizada por Anna Kendrick y Bill Hader.







Mi pobre Angelito



El clásico navideño más importante de los años 90 está disponible en la plataforma con TODAS sus secuelas, las de Macauly Culkin y las que no.



Si quieres ver qué ha sido de todos los niños en los últimos 30 años, checa esta nota.



Santa Cláusula



Santa Cláusula 2



Santa Cláusula 3



Una Navidad con los Muppets



¿Te acuerdas de los Muppets? Esta película navideña es una de las mejores de los Muppets y cuenta la historia del señor Scrooge, pero protagonizada por René, Peggy y Gonzo.







Santa Paus 2



Llegaré en Navidad



Una Navidad Mágica



Carnaval en el Bosque



'Twas the night



La estrella de Navidad



Milagro en la Cancha



Milagro en la calle 34



Otro clásico navideño, pero este de los años 40. Los niños ya no creen en Santa Claus y una pequeña es la encargada de salvar a San Nicolás del olvido.







El extraño mundo de Jack



Para los que no nos decidimos entre Halloween y Navidad, no existe mejor película que esta. Las aventuras de Jack y Sally y su intento por entender de qué va la Navidad son fascinantes y muy divertidas.



Es la película ideal para que niños, adolescentes y adultos, la disfruten por igual.







Los fantasmas de Scrooge



Mickey celebra la Navidad



Mickey y sus amigos otra Navidad



La Bella y la Bestia: otra Navidad encantada







Winnie the Pooh: Unas fiestas con Mucho Pooh



Cuento de Navidad con Mickey