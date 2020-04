Las mentiras sobre el Covid-19 de la youtuber Ruby Demestoy

Escuchar Nota

“Varios de ustedes a través de Instagram me pidieron que diera mi opinión con relación al tema del coronavirus y aquí está (...) me parece importante compartirte los planes maquiavélicos que hay detrás de las organizaciones públicas, de los entes gubernamentales, de las corporaciones, de los medios de comunicación de la banca”, comienza Demestoy en el video publicado en su canal de YouTube, y en sus cuentas en Instagram y Twitter.



El “Evento 201” predijo una pandemia llamada “COVID-19-coronavirus” - Engañoso“El 18 de octubre de 2019 en Nueva York se llevó a cabo el Evento 201. Esto se trata de un simulacro pandémico de alto nivel organizado por el centro Johns Hopkins (...) donde los invitados se enfrentaron a una pandemia ‘ficticia’ llamada casualmente COVID-19-coronavirus”



Un video publicado por lael 18 de marzo pasado ha sido compartido al menos decenas de miles de veces en redes sociales y supera las 450 mil reproducciones sólo en su canal.En la secuencia hace afirmaciones sobre el nuevo coronavirus, como que éste se gestó en un simulacro “durante un evento en 2019 en Nueva York” y que fue patentado por un instituto británico. AFP Factual verificó sus afirmaciones y constató que gran parte de ellas son falsas, engañosas o no tienen fundamentos científicos.La secuencia circuló ampliamente en Facebook Twitter, Instagram y YouTube, incluso en ‘Con el Mazo Dando’, el programa de televisión de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.El video también llegó al WhatsApp y al messenger de AFP Factual para su análisis.A continuación, las afirmaciones investigadas:El evento mencionado en las publicaciones efectivamente ocurrió en octubre de 2019. El mismo Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins publicó un video el 4 de noviembre titulado(Ejercicio de Pandemia, en español). Este contiene un resumen del encuentro que, tal como destacan, fue coorganizado por el Foro Económico Mundial y la Fundación de Bill y Melinda Gates.Ni en la descripción del evento ni en el comunicado de prensa en el que se anunciaba el mismo se menciona la palabra “coronavirus”. No obstante ello, en respuesta a la aparición de publicaciones virales que vinculaban ese ejercicio con el brote del nuevo virus, la institución difundió una declaración el 24 de enero pasado: “Para ser claros, el Centro para la Seguridad de la Salud y sus socios no hicieron una predicción durante el ejercicio de simulación. Para el escenario, diseñamos un modelo de pandemia de coronavirus ficticia, pero declaramos explícitamente que no se trataba de una predicción”, señalaron.