Las mujeres solo denuncian acoso cuando el hombre es feo: presidente de Ecuador

Según @Lenin Moreno las mujeres sólo denunciamos acoso cuando el sujeto es “feo”.



Ahora tiene sentido por qué recortaron 876 mil dólares para la PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Nuestras vidas para esta gentuza no valen nada. @MashiRafael pic.twitter.com/sn7KXlANQp — Blanca López (@bytati_) January 31, 2020

En mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. ¡Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas! — Lenín Moreno (@Lenin) February 1, 2020

El presidente de la República Lenín Moreno puso en duda este viernes las denuncias por acoso sexual que hacen las mujeres e insinuó que protestan dependiendo del aspecto de quien las acosa. Sus declaraciones fueron rechazadas en redes sociales y terminó disculpándose.Las expresiones de Moreno se dieron en Guayaquil durante el encuentro con empresarios denominado "Ecuador: destino confiable de inversiones"."Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas, en el acoso. Es decir que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso", declaró el mandatario.Incluso añadió: "ya en el caso de mi edad (66 años) ya no sería acoso sino caso (de abuso) sexual".Sus expresiones provocaron risas e incluso se escucharon aplausos del auditorio, según la transmisión de la Secretaría de Comunicación (Secom), que mostraba a varios hombres detrás del gobernante.En redes hubo rechazo de mujeres y hombres que consideraron desacertadas las declaraciones. Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, escribió en su cuenta de Twitter: "Negar la existencia de acoso la misma semana de la audiencia caso de Paola Guzmán (adolescente que se suicidó tras el abuso sexual en su colegio y obligada a abortar), evidencia que Lenín carece de empatía y no tiene idea del acontecer nacional. Es una falta de respeto a la memoria de Paola, a su madre y a todas las víctimas".Mientras la activista feminista y comunicadora María Daniela Cárdenas recordó en esa misma red social: "la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género determinó que 32,7 % de mujeres ecuatorianas hemos sufrido violencia sexual al menos una vez en nuestra vida, Redefinir el acoso a broma no lo hace menos violento. ¡Las declaraciones de Lenín son avergonzantes!".El abogado y activista Christian Paula tuiteó: "Usted se burló del acoso sexual a las mujeres. El martes el Ecuador fue reprendido por la CorteIDH ante un caso de violencia sexual que incluía acoso. En las universidades 5 de cada 10 mujeres son acosadas. En Ecuador 7 de cada 10 mujeres son violentadas".Moreno también recurrió a Twitter para disculparse: "En mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. ¡Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas!".