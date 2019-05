Las nuevas alternativas de bolsas ecológicas

Debido a la contingencia ambiental que vive México, a partir del próximo año las bolsas de plástico, recipientes de unicel y popotes dejaran de venderse en Puebla, debido a la modificación a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.Ahora en Puebla y en otros estados se prohibirá el uso de bolsas de plástico para uso cotidiano, con esta decisión se buscan alternativas totalmente degradables.Un grupo de estudiantes queretanos diseñaron una bolsa 100 por ciento biodegradable hecha con olote (lo que queda de la mazorca de maíz cuando se le quitan los granos).Lo interesante de estas bolsas es que pueden ser comestibles, ellos mismos lo ingirieron para demostrarlo, y aseguran que en caso de que algún animal la ingiera al ser desechada, no tendría repercusiones graves en su organismo.En el estado de México, otros universitarios crearon un plástico totalmente degradable, a través de la extracción de polihidroxialcanoatos (polímeros provenientes de bacterias), que permiten la fabricación de plásticos degradable y compatibles con el cuerpo humano.Este material tarde 3 meses en desintegrarse por completo.A través del bagazo transformado en celulosa unos jóvenes peruanos, crearon bolsas y recipientes similares al unicel, pero 100 por ciento degradables; además como segunda alternativa usan féculas, extraídas de almidones de papa, camote y otras verduras para crear el bioplástico para cosas frías.El bambú, es una de sus principales materias primas que proponen para cuidar la madera o los árboles; con las cascaras de esta planta se producen este tipo de celulosas.Estos materiales tardan en degradarse de 240 a 360 días y el contacto con materia orgánica acelera su proceso de desaparición.Una empresa chilena creó bolsas no plásticas que se disuelven en agua, gracias a su fórmula a base de hidrógeno, carbono y un polímero sintético, la bolsa es biodegradable y no contamina el ecosistema; este material pueden desaparecer en 5 minutos.A simple vista son muy parecidas a las bolsas plásticas convencionales, sin embargo se fabrican con un componente que se extrae de gas natural, carbono e hidrógeno, que al ser sumergido en agua fría se desintegra sin alterar su potabilidad.El biólogo Kevin Kumala elaboró una bolsa hecha a base de algodón de yuca (una planta abundante de Indonesia) que es 100 por ciento biodegradable y al tener contacto con el agua se disuelve convirtiéndose en un alimento o bebida.El precio de cada bolsa es de cinco céntimos de dólar y el almidón de yuca puede convertirse en composta en menos de 100 días y se disuelven en minutos en agua caliente sin toxicidad oral.Además su compañía produce otros productos como envases desechables hechos de caña de azúcar y popotes para beber hechos a base de almidón de maíz que se biodegradan relativamente rápido y no dejan residuos tóxicos.Actualmente en el mundo existen decenas de alternativas de plástico cien por ciento degradables, que serían de gran ayuda para el planeta, sin embargo muchos de los prototipos aún se encuentran en pruebas.Además uno de los principales problemas para su inserción en el uso cotidiano es el costo de producción de tales materiales, la mayoría de estos proyectos son impulsados por universitarios que buscan el apoyo para su producción en masa y su comercialización a costos similares a los que manejan los mercados mundiales.