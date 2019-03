La era de Gerardo Martino comenzará el próximo viernes en el duelo de preparación ante Chile de cara a la Copa Oro. Te presentamos las alternativas que puede presentar el "Tri" con el argentino que se ha caracterizado por tener como parado táctico base el 4-3-3.Las opciones del 'Tata' Gerardo Martino tiene muchas variantes para utilizar en su primer duelo con la Selección MexicanaUna de las alineaciones que puede presentar el "Tata" contra la Roja ante la baja de Jesús Corona aunado a las ausencias de Héctor Herrera y Carlos Vela la que usualmente utiliza el argentino con el 4-3-3, donde destaca la inclusión de Jorge Sánchez como lateral izquierdo, además de Erick Gutiérrez en el mediocampo y Diego Lainez como extremo por izquierda.PorteroG. OchoaDefensasJ. Sánchez, N. Araujo, C. Salcedo, M. LayúnMediosA. Guardado, J. dos Santos, E. GutiérrezDelanterosD. Lainez, R. Jiménez, H. LozanoCon la línea de cuatro en el fondo, pero con la inclusión en la portería de Raúl Gudiño, así como la de Héctor Moreno por Carlos Salcedo y Jesús Gallardo en lugar de Jorge Sánchez, el argentino podría probar con un 4-4-2, donde destaca la presencia de un contención como lo es José Juan Vázquez, además de Rodolfo Pizarro, que jugaría detrás de Raúl Jiménez y Javier Hernández.PorteroR. GudiñoDefensasJ. Gallardo, H. Moreno, N, Araujo, M. LayúnMediosA. Guardado, J. Vázquez, J. dos Santos, R. PizarroDelanterosR. Jiménez, J. HernándezOtra alternativa podría ser la 4-4-1-1, alineación en la que Luis Rodríguez está en la lateral derecha, mismo lado en el que también aparece Isaac Brizuela, quien sería el encargado de encarar por las bandas al igual que Hirving Lozano, ubicado por la banda contraria. Víctor Guzmán tendría la función de enganche atrás de Raúl Jiménez, que sería el único delantero.PorteroR. GudiñoDefensasJ. Gallardo, N, Araujo, C. Salcedo, L. RodríguezMediosH. Lozano, J. Vázquez, V. Guzmán, A. Guardado, I. BrizuelaDelanterosR. JiménezEsta la opción del 5-3-2, parado en la que apostaría por tres centrales con experiencia en Europa: Néstor Araujo, Héctor Moreno y Carlos Salcedo; mientras que Jesús Gallardo y Luis Rodríguez serían los laterales. José Juan Vázquez estaría encargado de recuperar el esférico junto a Andrés Guardado, por lo que Rodolfo Pizarro podría tener la libertad de un enganche para surtir de balones a Javier Hernández y Raúl Jiménez.PorteroG. OchoaDefensasJ. Gallardo, N, Araujo, H. Moreno, C. Salcedo, L. RodríguezMediosJ. Vázquez, A. Guardado, R. PizarroDelanterosR. Jiménez, J. HernándezEn una alineación más agresiva, el argentino podría presentar un 3-4-3, con Héctor Moreno, Néstor Araujo y Carlos Salcedo, quienes también seríanapoyados por Jonathan dos Santos y José Juan Vázquez para recuperar el balón. Destaca las parejas que hay por las bandas, en la derecha IsaacBrizuela y Diego Lainez; mientras que por la izquierda Jesús Gallardo e Hirving Lozano, encargados de hacerle llegar la redonda a Raúl Jiménez.PorteroG. OchoaDefensasH. Moreno, N, Araujo, C. SalcedoMediosJ. Gallardo, J. dos Santos, J. Vázquez, I. BrizuelaDelanterosH. Lozano, R. Jiménez, D. Lainez