Las oscuridades de Calderón: fragmento de libro ‘Felipe el oscuro’

Antes de la medianoche del, sonó el teléfono, atendí por inercia.–Buenas noches,, podemos hablar tranquilos…, el funcionario a cargo de la investigación por las amenazas que recibía desde hacía meses, sonó extrañamente tranquilizadora.Hablábamos casi todas las noches desde quepara escapar de la muerte.. Tienen sus datos privados, conocen sus movimientos. Que me amenacen a mí, pero que no se metan con mis hijos.… –le dije, casi sin respirar.Con angustia y rabia.–Olga, entiendo lo que estás viviendo, yo también tengo hijos., con tres funcionarios de alto rango, y le van a poner custodia a tus hijos.–Volví a la carga, detrás de una respuesta que no creía recibir.… Esto es de adentro –respondió.–¿De adentro del Gobierno? ¿Quiénes? –insistí.. Salí al balcón. La noche se abría angustiante frente a mis ojos.y por eso mandó amenazarme con los sicarios de su Gobierno, con el “superpolicía” que combatía al narcotráfico y los secuestros desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un antro de la mafia.. Después de la detención de García Luna en Estados Unidos, algunos se animaron a contarme lo que sabían, y lo que padecieron.Tenían una carpeta con fotos de mi casa y de mis hijos.Pero nada de esto me extraña.e incluso cosas mucho peores. Algunos aún están, pero 144 fueron asesinados, y las investigaciones se pierden en un océano de impunidad, sexenio tras sexenio.El periodista Jesús Blancornelas afirmaba que “las amenazas y los asesinatos de periodistas son ordenados desde el poder y, al que tuve el privilegio de conocer hace muchos años, ya exiliado en Estados Unidos y con el cuerpo hecho un colador de los balazos que recibió en un atentado, tenía razón.Los periodistas tenemos que ir adelante de la policía y del Gobierno. Que investiguen ellos y aclaren los crímenes y amenazas”, me dijo el maestro.