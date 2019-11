Las palabras son igual de hirientes que un arma: Yuridia

“El propósito del mensaje que mandé era que se hablara de algo muy importante, que es la salud mental. Los mexicanos no estamos acostumbrados a hablar de este tema, porque lo vemos como una debilidad, y no es así. Hay que ayudarnos, hay que entendernos y saber que las palabras son igual de hirientes que un arma”, comentó.

“Esta no es una guerra contra los medios de comunicación. No estoy dando entrevistas por el miedo a que se manipule lo que se dice. Es más importante para mí usar mi propio medio y hablar a mi tiempo y como yo quiero hablarles”, enfatizó la intérprete.

Tras haber anunciado que se retiraría de los escenarios y confesar que padece fobia social luego del encontronazo que tuvo con una reportera en Mérida, Yucatán, la cantantey no se le atacara.A través de sus historias en su cuenta de Instagram,y que agradecía el apoyo de sus seguidores, su prometido Matías, su hijo y su familia en general.La intérprete de temas como Amigos no por Favor y Ya es muy Tarde,en cuestiones emocionales y es un tema del que se debe hablar.Antes las diversas reacciones que hubo en los medios de comunicación sobre su comportamiento, Yuridia aclaró que no busca un enfrentamiento con la prensa.Yuridia, no obstante que se encontraba “un poquito enferma”.