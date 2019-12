Las peleas más tristes del boxeo mexicano

La derrota dea manos dedejó un sabor amargo en la afición mexicana, en especial porque se trataba de la primera defensa que hacía el boxeador como rey de los pesos pesados. Sin embargo, después de 12 asaltos, el británico salió vencedor y la corona le fue arrebatada a 'Destroyer'.se une a la lista de los combates que han dejado una herida profunda entre los aficionados. Por ello, aquí repasamos algunos deFue el 17 de septiembre del 2005, en la West Arena de Phoenix, cuando los fanáticos vieron por última vez como profesionalse enfrentó ay el adiós no pudo ser más hiriente. Después de cinco asaltos, el mexicano no pudo continuar por una posible fractura.Ante alrededor de 20 mil espectadores,y dejado una trayectoria de 115 peleas.había vencido ade forma unánime en el MGM Grand Arena en marzo de 2005. Sin embargo la venganza se consumó casi un año después, cuando en el Mack Center, un nocaut técnico en el décimo capítulo, le quitó el cetro como superpluma del CMB al Terrible.Después de dos polémicos combates, el tercer combate de esta saga parecía que por fin la victoria sería. Sin embargo, en 12 asaltos se terminó por decretar una trilogía de impotencia. Por decisión mayoritaria, Pacquiao logró retener el cetro wélter de la OMB y la frustración no se hizo esperar. Sería una edición más tarde, cuando Juan Manuel Márquez mandó a dormir al filipino.le propinó su primera derrota afue el testigo de la dolorosa caída del peleador. Los jueces observaron de forma dividida como ganador al estadounidense y el mexicano le dijo adiós al cetro superligero del CMB.Ocurrió en 1957, cuando la estrella de Tepito, Raúl Macías le dijo adiós a su título como campeón de peso gallo. La expectativa era alta por parte de los miles de seguidores. Sin embargo el peso no estuvo del lado del 'Ratón', quien tuvo serias dificultades y la victoria fue para Alphonse Halimi.Tras la derrota, la prensa calificó el logro de Halimi en Los Angeles como "La Noche Triste" para el box en México.