‘Las personas ya no creen en el amor por culpa de las redes sociales’

“Nuestra sociedad busca una vacuna contra la angustia, se hace todo lo posible para evitarla, por ello existen relaciones inmediatas, superfluas y sin compromiso emocional”, apuntó.

En la actualidad,, afirmó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Trujillo Correa.En un comunicado, señaló que. “La gente no se une hasta que la muerte los separe, sino hasta que las redes sociales lo hagan”.El académico de la Facultad de Psicología expuso que las redes sociales se han convertido en el altar de la propia persona, por lo que en ellas no caben las colectividades ni los actos sociales, más que como una simulación.Este tipo de relaciones interpersonales, indicó el académico, no es exclusivo de las nuevas generaciones, aunque en ellas es más evidente debido a la tecnología.Las diferentes generaciones establecen un sello particular a las relaciones interpersonales, definen cómo debe ser el amor, y la sociedad se adecúa.