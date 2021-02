Las predicciones de Los Simpsons en el Super Bowl

Escuchar Nota

Uno de los programas más exitosos de la televisión esque a lo largo de más de 30 temporadas han entretenido a miles de personas, sin embargo, algo que ha tomado relevancia sobre la familia amarilla es que ha hecho predicciones como por ejemplo la elección presidencial donde ganóe incluso ha hecho unas sobre el Super Bowl.Else llevará a cabo este 7 de febrero en Tampa, Florida en donde el equipo local, los Buccaneers de Tampa Bay y los Chiefs de Kansas City se enfrentarán y algo que no podemos pasar por desapercibido son las predicciones que Los Simpson han hecho en torno a este juego. A continuación, hacemos un repaso, ¿te acuerdas de ellas?La primera vez que Los Simpson hicieron una predicción en torno al Super Bowl fue en 1992 en el episodio "Los pronósticos de Lisa" en donde la niña prodigio de la familia descubre una manera de poder saber los ganadores de cada partido de la NFL, por lo que su padre, Homero, no duda en usar la habilidad de su hija para ganar apuestas.En dicho episodio, en un partido se enfrentan los Washington Redskins contra los Buffalo Bills, Lisa menciona quewl, tan sólo tres días después del estreno del capítulo de la serie.Otra de las predicciones de Los Simpson sobre este evento deportivo fue sobre el Super Bowl que disputaronEn el episodio "Domingo, cruel domingo", el cual fue transmitido el 31 de enero de 1999, se predijo que estos dos equipos llegarían a dicho evento deportivo.Aunque en el capítulo no se mencionó el nombre de los equipos, en él se ve a uno utilizando un uniforme color rojo-oro, el cual portaron los 49ers de San Francisco en el Super Bowl del 2020.Las predicciones de Los Simpson sobre el Super Bowl no solamente se han centrado en los equipos o en el resultado, sino también en los shows de medio tiempo, el cual contará este año con la participación deEn "Lisa y Lady Gaga", capítulo transmitido en el 2012, se observó que la cantante dio un espectáculo al medio tiempo del Super Bowl, algo que realizó cinco años después de que el episodio se transmitiera.Esto no es lo único relevante ya que en el episodio de Los Simpson, Lady Gaga sobrevoló en el show, algo que también realizó en su presentación en el evento deportivo del 2017.Con información de Milenio