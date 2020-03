Las pruebas de que Aislinn y Mauricio ya estaban mal desde el reality

Escuchar Nota

Como ya te lo contamos, recientementeanunciaron que se darían un tiempo para ver si su relación tenía futuro.a través de sus redes sociales que todo había cambiado entre la pareja de actores.Ahora, nuevamente, los fans de la pareja aseguran que la crisis de la relación entre Aislinn y Mauricio quedó registrada (para la eternidad) en las grabaciones del reality ‘De Viaje con los Derbez’.Y echándonos un clavado en la serie parece que los fans de Mau y Ais nuevamente tienen razón, pues son muchos los momentos de hostilidad entre la pareja que traspasan la pantalla.Desde el primer capítulo, Aislinn y Mauricio dejan ver que las cosas entre ellos no van muy bien. Además, la actitud de Aislinn no ayuda mucho, pues aunque no había hecho nada, asegura que está agotadísima y no tiene deseos de hacer nada.Otro momento de tensión en la pareja es cuando a Aislinn le da un mareo dentro del camper. En una actitud bastante exagerada, Aislinn le quita el lugar a su hermano Vadhir y Alessandra abre la ventana para ventilar el lugar.Sin embargo, Eugenio termina por orillar el camper. Una vez afuera Aislinn vomita hasta el alma y a su esposo parece no importarle.Pero el momento más conflictivo entre la pareja es cuando Mauricio y Aislinn discuten en una cita romántica en la que Kailani no está. En esta cita Mau le confiesa a su pareja que su familia lo abruma porque ‘todos son como ella’ y siente que no pertenece.Más adelante ella le recrimina que se aparte tanto de la familia para estar solo con Kailani. Mauricio no lo toma nada bien y confiesa que lejos de los Derbez es cuando se siente más cómodo.Aislinn lo toma mucho peor y nuevamente le reclama que se haya ido tanto tiempo sin avisar, dejándola a la deriva.En esa misma conversación Mauricio le reprocha a Aislinn que sea tan temperamental y no sepa controlar sus emociones, mismas que, según él, contaminan y modifican las conductas de Kailani.