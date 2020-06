Las PyMES de México, beneficiadas con el capítulo digital del T-MEC

Escuchar Nota

“El capítulo de comercio digital en el T-MEC es uno de los más importantes, ya que nos ofrece un marco normativo para fomentar la innovación y la inclusión de las PyMEs al comercio internacional. Es una herramienta democratizadora, que abre enormes posibilidades para los emprendedores digitales de México y lleva los beneficios de diversas actividades a sectores de la población excluidos de la participación en la economía.”, señaló Sissi De La Peña, Gerente Regional de Comercio Digital y Gerente para México en la Asociación Latinoamericana de Internet.

Por primera vez en la historia de los tratados de libre comercio de la región, elserá parte del paquete deEl capítulo denominado, que forma parte del texto completo del tratado que entra en vigencia el próximo 1 de julio, propone que los países intervinientes cuenten con un; permitiendo tanto a emprendedores como a usuarios beneficiarse del desarrollo y el uso de la Tecnología.El T-MEC reconoce que la tecnología, entre otros beneficios,: ya no es patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones de las principales economías, sino que, con buenas ideas, están en capacidad de generar una disrupción de modelos de negocio así como acceder a mercados globales desde su creación.En el caso puntual de México,. La transformación digital opera como un detonante clave para que los emprendedores de nuestro país se liberen de procesos ineficientes, incrementen su productividad, bajen sus costos y se incorporen con mayor participación en la economía formal.Dicho capítulo incluye asuntos que en el primer tratado no se contemplaron debido a su fecha de creación en la que muchas plataformas digitales que hoy conocemos aún no existían.Contiene disposiciones que van desde, pasando por establecer certeza jurídica a los intermediarios para garantizar el equilibrio de derechos como laentre otros.También se consideran aspectos dey de, y se fomenta el uso de datos abiertos como base fundamental para la innovación.El capítulo es especialmente importante en el contexto actual, puesCon la, México tendrá que atravesar un proceso de armonización legislativa que apuntale el contenido de este tratado para desarrollar un ambiente propicio para la innovación y la creación de un vibrante mercado digital norteamericano.Con el desarrollo de este capítulo, se abre el comercio internacional a las PyMEs, pero también a. Con él, México se beneficiará no sólo de la facilitación e impulso al comercio digital y sus beneficios, sino también, de laque permitirá, en el largo plazo, acortar de manera acelerada las brechas existentes, generando bienestar.