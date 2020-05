Las ratas están infectando a los humanos con hepatitis, y nadie sabe cómo

Escuchar Nota

“De repente, tenemos un virus que puede saltar de las ratas callejeras a los humanos”, dijo el Dr. Siddharth Sridhar, un microbiólogo y uno de los investigadores de HKU que hizo el descubrimiento. Fue una infección tan inusual y sin precedentes que el equipo se preguntó si se trataba de un “incidente único, un paciente que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.



“Lo que sabemos es que las ratas en Hong Kong son portadoras del virus, y evaluamos a los humanos y encontramos el virus. Pero cómo exactamente salta entre ellos, ya sea que las ratas contaminen nuestros alimentos o haya otro animal involucrado, no lo sabemos”, dijo Sridhar. “Ese es el eslabón perdido”.



En 2018, expertos en enfermedades infecciosas de la Universidad de Hong Kong se encontraron con un paciente inusual.Las pruebas encontraron que su sistema inmunitario estaba respondiendo a la hepatitis E, pero en realidad no pudieron encontrar la cepa humana del virus de la hepatitis E (HEV) en su sangre.La hepatitis E es una enfermedad hepática que también puede causar fiebre, ictericia y un agrandamiento del hígado. El virus viene en cuatro especies, que circulan en diferentes animales; en ese momento, se sabía que solo uno de estos cuatro infectaba a los humanos.Con las pruebas para esa cepa humana de HEV negativa,Desde ese primer estudio, 10 residentes más de Hong Kong han dado positivo con hepatitis E de rata, también conocida como HEV de rata. El caso más reciente llegó hace una semana; un hombre de 61 años con función hepática anormal dio positivo el 30 de abril. Y podría haber cientos más de personas no diagnosticadas infectadas, dijo Sridhar.La cepa humana de la hepatitis E generalmente se transmite a través de la contaminación fecal del agua potable, según la Organización Mundial de la Salud.Pero la cepa de la rata plantea un nuevo misterio: nadie sabe exactamente cómo se están infectando estas personas. En los dos años transcurridos desde el descubrimiento, los investigadores aún no han identificado la ruta exacta de transmisión de las ratas a los humanos. Tienen teorías, tal vez los pacientes bebieron agua contaminada como la cepa humana habitual, o manipularon objetos contaminados, pero nada ha sido probado definitivamente.El paciente reciente de 61 años tiene a la autoridades particularmente perplejas; no había ratas ni excrementos de ratas en su hogar, nadie más en su hogar ha mostrado síntomas y no tiene antecedentes de viajes recientes.“Según la información epidemiológica disponible, no se pudo determinar la fuente y la ruta de la infección”, dijo el Centro de Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong en un comunicado el 30 de abril. El hombre todavía está en el hospital y la investigación del CHP está en marcha.El equipo de investigación y las autoridades de la ciudad han tratado de comprender mejor esta nueva amenaza para la salud desde 2018.Han hecho algunos progresos.Han difundido la conciencia entre el sector de la atención médica para que los médicos sepan que deben realizar pruebas de detección del virus de la hepatitis C y lanzaron campañas de sensibilización pública.Los científicos están haciendo pruebas en poblaciones de ratas en toda la ciudad para tratar de identificar grupos antes de que puedan saltar a los humanos, lo que ha proporcionado datos sobre cuántos roedores en la ciudad portan HEV de ratas y qué áreas tienen la mayor cantidad de ratas.. No saben cuánto tiempo dura el período de incubación de este virus, es decir, cuánto tiempo tardan los pacientes en enfermarse después de la exposición. Todavía están tratando de encontrar un tratamiento, ya que el medicamento utilizado para tratar la variante humana de la hepatitis E ha tenido resultados mixtos en pacientes con HEV de rata.Y, por supuesto, o incluso dar sentido a todos los datos que los investigadores han recopilado. Por ejemplo, las personas que viven en áreas infestadas de ratas en teoría deberían estar en mayor riesgo, sin embargo, algunos pacientes infectados provienen de vecindarios con un bajo número de ratas.Una solución podría ser deshacerse de todas las ratas en Hong Kong, pero la erradicación de ratas es una hazaña larga y complicada que no es muy factible. Sería necesario reducir los lugares donde pueden refugiarse, así como su acceso a los alimentos, con medidas como evitar que se descarten alimentos en callejones traseros.Por ahora, todo lo que las autoridades pueden hacer es instar a las personas a tomar medidas preventivas, como lavarse las manos antes de comer, almacenar los alimentos adecuadamente o en el refrigerador, y mantener la casa limpia y desinfectada con lugares mínimos de anidación para roedores.