¿Las recuerdas? Estas fueron las canciones que sonaron en 1999

Ciudad de México.- Si naciste después del año 2000, es probable que esta lista te parezca una auténtica reliquia visual y auditiva, pero estamos convencidos que conoces las canciones que a continuación presentaremos, estos fueron los éxitos que en 1999 sonaban en todos lados.



Si por el contrario, naciste mucho antes de los años 2000, seguramente recordarás con nostalgia estos temas. De acuerdo con el portal de MTV y listas de popularidad como los40.com estas fueron las canciones con mayor éxito hace 20 años.



Baby One More Time"-Britney Spears



El tema fue incluido en el álbum debut de Spears, y lo compuso el sueco Max Martin, fue producido por Martin y Rami.







I Want It That Way-Backstreet Boys



Fue el primer sencillo de su tercer álbum Millenium. La canción es considerada el mayor hit del grupo hasta la fecha y fue uno de los más grandes hits de 1999. Alcanzó el lugar número uno en más de 25 países y estuvo 23 semanas seguidas en las listas del United World Chart Singles.







Californication-Red Hot Chili Peppers



Es una canción incluida en su séptimo álbum de estudio, Californication editado en1999 y fue lanzada como cuarto sencillo de éste. Es uno de los temas más conocidos de la banda, siendo interpretada en casi todos sus shows en directo.Ocupa el puesto #274 de "Las 1000 mejores canciones de siempre" de la revista Q Music.







Livin' La Vida Loca-Ricky Martin



La canción fue compuesta por Desmond Child1​ y Robi Draco Rosa, con letra en español de Luis Gómez-Escolar, y llegó a los primeros lugares del ranking de1999. La canción ganó varias nominaciones a los premios Grammy.







Genie In A Bottle-Christina Aguilera



La canción fue escrita David Frank, Steve Kipner, Pamela Sheyne, fue el primer sencillo oficial de Aguilera, por lo que también es el primer video oficial de su ser nominado para varios premios, uno de ellos los Premios BMI en la categoría Premio Individual y nominado a los Premios Grammy en 2000 en categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.







Mambo No. 5-Lou Bega



Es una canción compuesta por el músico cubano Dámaso Pérez Prado en 1961, la canción logró renovada popularidad en 1999 gracias al alemán Lou Bega, logró el primer lugar en las listas musicales del mundo como Australia, Alemania, Europa, Reino Unido, España, México, Italia y Finlandia.







O tú o ninguna-Luis Miguel



Es una canción escrita por Juan Carlos Calderón, fue lanzada como el segundo sencillo del álbum Amarte es un Placer, el 6 de septiembre de 1999. La canción llegó a la cima de la lista de Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos y México..







A puro Dolor- Son By Four



La canción alcanzó el número uno en la lista de Billboard Top Latin Songs, y se convirtió en uno de los éxitos más largos de la historia, pasando 20 semanas en la cima; también llegó al Billboard 100.







Cuéntame al oído- La Oreja de Van Gogh



Fue declarada la canción romántica de 1999 en España, y llegó a lo más alto de las listas de Los 40 Principales; es la primera canción romántica que LODVG realizó.







Puente- Gustavo Cerati



Es una canción y sencillo del músico de rock Gustavo Cerati, escrita y compuesta por él. Fue lanzada como segundo sencillo de Bocanada, su segundo álbum después de Soda Stereo y fue nominada al Grammy Latino como Mejor canción de rock.



La revista Rolling Stone y la cadena MTV la ubicaron en el puesto número 59 de las mejores canciones de la historia del rock argentino.







La Lola-Café Quijano



El tema ayudó a cimentar la popularidad de Café Quijano en su país y los convirtió en un conjunto reconocido tanto dentro como fuera de España. No solo es la más famosa de las canciones del grupo, sino que además con el tiempo se convirtió en un clásico del rock en español.







Sexo, pudor y lágrimas-Aleks Syntek



Esta canción musicalizó la película mexicana homonima, Aleks Syntek fue el ganador de un premio Ariel como Mejor composición original para cine, por el tema.