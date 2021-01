Las señales de que el amor entre Kim Kardashian y Kanye West se acabó

Escuchar Nota

Kim, expresó el informante, "parece muy feliz, está muy centrada en su trabajo y en sus causas humanitarias". La empresaria está siguiendo los pasos de su papá Robert y está estudiando derecho, con el propósito de ayudar a presos que fueron sentenciados injustamente.



"Ella cree firmemente que puede lograr un cambio respecto a la reforma de las prisiones. Es su pasión, su familia está muy orgullosa de ella", compartió la fuente. Pero esa felicidad en lo profesional no se hizo extensiva a lo personal y después de una separación física, ahora vendrá también la legal.



"Entonces, incluso si mi esposa se divorciara de mí después de este discurso, ella trajo a North al mundo, incluso cuando yo no quería, se puso de pie y protegió a esa niña", aceptó West de Kardashian, de quien también aseguró que la amaba y que su familia "debe vivir junto a mí".



"Si me encierran como a Mandela todos saben por qué", compartió, lo que sumió en una crisis a todo el clan Kardashian ya que también arremetió contra su suegra: "Kris (Jenner) y Kim emitieron un comunicado sin mi aprobación… eso no es lo que una esposa debería hacer. La supremacía blanca".



"Tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta su trastorno bipolar", abundó Kim. Todas estas acciones fueron el preámbulo de la decisión que hoy está tomada, aunque de acuerdo con una fuente todo sucedió de manera sorpresiva y de manera repentina.



"Ella ama a sus hijos tremendamente y quiere protegerlos. Su cosa favorita en el mundo es ser madre", enfatizó el informante y al parecer pensando en ellos y en su bienestar Kim decidió poner el punto final de su relación que llegó al altar el sábado 24 de mayo de 2012.



La decisión está tomada,se divorciará deporque ya está "cansada", y es que el 2020 ha sido uno de los años más duros para la pareja, independientemente de la pandemia por coronavirus,Hace tres semanas se dio una de las confirmaciones que auguraban que el final estaba cerca, una fuente cercana a: "Kim tiene trabajo y proyectos que son muy importantes para ella, y Kanye tiene los suyos propios… Sus vidas no coinciden demasiado".Pero los problemas iniciaron hace ya un tiempo,, que sufre un trastorno bipolar. En julio de 2020, el rapero protagonizó su primer acto de campaña, tras postularse a la presidencia de EE.UU., pero se le vio al mismo tiempo emocionado, enfadado, decidido pero a la deriva, con un discurso incoherente.Durante su aparición en North Charleston, en Carolina del Sur,e hizo una tremenda revelación, al decir que él intentó hacer lo mismo cuando Kim se embarazó:, dijo, en referencia a North West, pero "Dios fue el que me detuvo", explicó.Otro de sus delirios le hizo escribir que su esposa quería encerrarlo en un centro psiquiátrico, un día después de su mitin publicó una serie de tweets en los que acusó a Kim de intentar "volar a Wyoming con un médico para encerrarme… porque lloré ayer cuando conté que quería salvar la vida de mis hijas.Pero no quedó ahí,desde que "se reunió con Meek en el Waldorf, por 'reforma carcelaria'. Tengo 200 más. Este es mi tuit de la dama de la noche… Kris Jong-un. Pequeña bebé, mi rapero favorito, pero no hará una canción conmigo", fue su incoherente mensaje.en contra del "estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental". Decidió apoyarlo y comentar que su esposo es una persona "brillante, pero complicada", y que tenía "la presión de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre.En ese julio, una fuente explicó queen el mitin. Ella está furiosa porque él compartió algo sumamente privado". Abundó en que la mayor preocupación de la empresaria son sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm.