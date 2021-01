Las series más exitosas de 2020

Escuchar Nota

Netflix y HBO apostaron por adaptar novelas y hechos reales, mientras que Amazon prefirió la ficción. Éstas son las series más exitosas de este 2020, ¿las viste? ¡Vota por tu favorita!Nicole Kidman y Hugh Grant interpretan a un adinerado y exitoso matrimonio de médicos en Nueva York que, inesperadamente, se ve involucrado en un terrible asesinato. ¿Quién es el culpable?La historia está basada en la novela "Tú ya lo Sabías", de Jean Hanff Korelitz. Vela si te gustan las series cortas, pues sólo son seis capítulos que te mantendrán pensando en las nuevas pistas y sospechosos. Además de los protagonistas, destacan las actuaciones de Noma Dumezweni y del venezolano Édgar Ramírez.Arabella sale de fiesta con sus amigos, bebe unos tragos y baila hasta el amanecer; al despertar, tiene un fuerte golpe en la cabeza, la pantalla del celular destrozada y no recuerda exactamente lo que pasó las últimas horas.Michaela Coel es la creadora y protagonista de estos 12 capítulos que están basados en su propia experiencia de abuso sexual. Coel rechazó una oferta millonaria de Netflix por su serie, ya que querían quedarse con los derechos de ésta.Beth (Anya Taylor-Joy) es una huérfana de personalidad solitaria, pero con sentidos muy agudos que le son útiles para jugar ajedrez, juego en el que gradualmente se convierte en experta; sin embargo, también arrastra una dependencia al alcohol y las drogas.Hace unas semanas Netflix anunció que la serie había sido vista en 62 millones de hogares en sólo 28 días, lo que la convirtió en la serie limitada más vista de la plataforma.Esther es una joven de 19 años quien creció dentro de las normas del jasidismo en una comunidad en Nueva York; pero ella no está conforme con lo que le depara el futuro como mujer en dicha religión, así que huye a Alemania.Es una gran opción si te gustan las historias basadas en hechos reales, ya que es una adaptación de la autobiografía de Deborah Feldman. Fue nominada a varios premios Emmy, llevándose el de Mejor Dirección en una Miniserie.Ambientada en los años 70, en Nueva York, sigue a un sobreviviente del holocausto y su asesinos, quienes buscan a nazis infiltrados que quieren crear un cuarto reich.Es una producción del ganador del Óscar, Jordan Peele, y es protagonizada por Al Pacino y Logan Lerman. La serie fue renovada para una segunda temporada.Los días del almirante Jean-Luc Picard a bordo de la USS Enterprise han quedado atrás, para ser específicos, 18 años atrás, esto es lo que pasa después de la destrucción de Romulus y todo lo que ocurrió en la película Star Trek: Nemesis.Sir Patrick Stewart está de regreso no sólo en el papel principal, sino también como productor ejecutivo de esta serie de 10 capítulos que fue nominada a varios premios Emmy, de los cuales ya se llevó uno.