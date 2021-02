Las severas secuelas que está sufriendo Yuri tras contagiarse de Covid

Escuchar Nota

“El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar y a mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las 6 de la mañana por ataques de ansiedad” fue lo que dijo al respecto.



Yuri hace algunos meses descartó su contagio de, esto luego de que algunos medios informaran que el brote que se había dado en el set de ‘¿Quién es la máscara?’ La había alcanzado como le ocurrió a otras famosas como, la cantante en ese momento lo negó, pero recientemente en un grupo religioso reveló que efectivamente se contagió en el mes de octubre y que en el momento lo confundió con una alergia debido a los síntomas tan similares.La famosa habló del duro momento que pasó al contagiarse y de las secuelas que le dejó el covid-19: “Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve covid-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”, declaración que preocupó a sus fans.La famosa contó que cuando pasó tuvo que enfrentarse, no solo a los malestares de la enfermedad, también, dos consecuencias de la enfermedad que incluso ahora todavía perduran, además de otros efectos a largo plazo que le han causado mucho estrés como es la parecida excesiva de cabello.No se saben muchos detalles sobre cómo vivió la enfermedad, pero pasó mucho tiempo desde su contagio hasta su recuperación, pero parece ser quey aún está sufriendo los efectos de la enfermedad, afortunadamente está bien y sus fans le han deseado se recupere pronto de estas secuelas y han agradecido que finalmente compartiera la noticia con ellos.Con información de Revista Fama