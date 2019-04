Las telenovelas, en auge para Francia

Tras haber sido ignoradas durante mucho tiempo, las telenovelas empiezan a seducir en Francia, gracias a una calidad superior y a guiones que abordan temas sociales, como los matrimonios a la fuerza, la violación y la inmigración.Tradicionalmente muy populares en Martinica y Guadalupe (Antillas francesas), donde las cadenas difunden telenovelas producidas sobre todo en Colombia y Brasil centradas en el amor, la traición y la venganza, estas series apenas estaban presentes en Francia metropolitana.Pero la llegada a fines de 2017 de la cadena de pago Novelas TV, creada por el grupo Canal+, y ya presente en África francófona desde 2015, obtuvo una audiencia inesperada, con la difusión de cuatro telenovelas diarias: “Los miserables” (EU-México), “Marina” (EU-México), “Sin senos no hay paraíso” (EU-Colombia) y la turca “Kuzey Güney”.Según la última encuesta de la empresa Mediametrie de las cadenas telemáticas publicada en marzo, su parte de audiencia se disparó más del 100% en un año, para alcanzar 1,2% de las madres de familia -que concentran el grueso de telespectadores- abonadas a una oferta de Canal+.Y en el horario de máxima audiencia, entre 16H y 19H, Novelas TV es la cuarta cadena más vista por estas telespectadoras, con 4,8%.Para la directora de la cadena, Clémentine Tugendhat, el éxito se debe a una “mejora de la calidad de las telenovelas” y a su carácter “adictivo”."Durante años, se consideraron anticuadas en Francia, con series rodadas con un solo decorado, sin escenas en el exterior, un guión repetitivo a base de -ni contigo ni sin ti-“, explicó durante una rueda de prensa."Pero se convirtieron en un género mayor en Estados Unidos, América Latina y Turquía, con 2 mil millones de telespectadores en el mundo, y ahora son producidas por grandes grupos como Telemundo (filial hispanófona de NBCUniversal), el grupo mexicano Televisa, el brasileño Globo y los turcos Kanal D y Ay Yapim”, dijo.Estas empresas disponen de recursos importantes (150 mil dólares por episodio en Estados Unidos y en Sudamérica,, mucho más en Turquía) y recurren a estrellas locales, afirma.La tendencia no escapó al gran grupo audiovisual privado francés TF1, que difundirá a partir del lunes la telenovela portuguesa “La venganza de Verónica”, dos veces diarias."Es una prueba” y a la vez “un género que nos interesa”, explicó a la AFP Xavier Gandon, director de canales del grupo TF1. “Vemos que hay un auge” de las telenovelas, que permiten” fidelizar a los telespectadores, enganchados a su suspense, apegados a sus personajes, de quienes quieren saber qué les sucederá”.Gandon dijo que el grupo adquirió otras telenovelas, sin dar más detalles.Por su lado, Novelas TV prevé crear una revista semanal sobre las estrellas y no excluye lanzarse en una coproducción con un grupo turco.Otra tendencia subrayada por la cadena es la renovación de los temas tratados: si bien siguen estando construidas alrededor de historias de amor y traición, no dudan en tratar temas serios y de actualidad.Así, Novelas TV lanzará el 18 de abril una nueva serie de Telemundo, “Al otro lado del muro”, que narra la historia de dos mujeres que se instalan en Estados Unidos. Una de ellas es víctima de violencia conyugal, a la vez que el guión aborda las tensiones políticas en torno a la frontera con México.El año pasado, la cadena difundió la telenovela turca “Fatmagül”, que explica el drama de una mujer violada y sometida a un matrimonio a la fuerza.