Las terribles profecías de Nostradamus y Baba Vanga para 2020

Los profetas más reconocidos a nivel mundial, son sin duda Nostradamus y Baba Vanga. Quienes pese a haber fallecido hace muchísimos años, han acertado en varias de sus predicciones.Tan solo en 2019, Nostradamus acertó con el terrible incendio que sucedió en Notre Dame y que conmocionó al mundo entero. Por su parte, la vidente (ciega), originaria de Bulgaria, acertó al revelar el accidente que terminaría con la vida a Lady Di y, además, también es quien vaticinó la caída de las Torres Gemelas.Al parecer este año bisiesto, 2020, no será la excepción pues algunas terribles desgracias sucederán durante este año.De acuerdo con lo predicho por la vidente búlgara, el presidente de Rusia, Vladimir Putin podría sufrir un atentado contra su vida, durante este año.Un meteorito podría estrellarse contra la Tierra durante 2020. De hecho hace unos días la NASA reveló que quiere estrellar una nave, justo como en Armageddon, contra un meteorito de un colosal tamaño que está acercándose peligrosamente a la Tierra.De hecho, el meteorito ha sido monitoreado desde el 1 de diciembre de este año y eso no es todo, descubrieron que no viene solo, pues otro meteorito lo acompaña muy de cerca con dirección también a la Tierra.El sistema económico, capitalista, ya no es una opción. Nostradamus predijo la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos y predijo otra más para este país durante 2020. Los países que dependan del dólar, tendrán que hacer frente también a una crisis económica.Para nadie es un secreto las intenciones que tienen los gobiernos más poderosos del mundo para colonizar la Luna. Según Nostradamus, la colonización lunar comenzará en 2020 e incluso oiremos de los primeros terrícolas viviendo en la Luna.De acuerdo con ambos videntes una serie de incendios azotarán a Estados Unidos y Europa como consecuencia del cambio climático.Lamentablemente en 2020 habrá más terremotos. Pero no será cualquier Terremoto, Nostradamus predijo un fuerte sismo que terminará por completo con el estado de California. Esto por la falla de San Ándres, dicha falla sepultará bajo el agua a todo este estado. Además nuestro país se verá afectado.Por su parte, la vidente búlgara Baba Vanga, añadió que a estos terremotos se sumará un gigantesco tsunami que podría arrasar con la India, Pakistán y partes de China y Japón.El conflicto comercial entre Estados Unidos y China traerá como consecuencia el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El conflicto bélico mundial será devastador, en esta guerra además se hará uso, por primera vez, de ejércitos de robots.La reina Isabel fallecerá durante 2020, dejando en el trono a su hijo Carlos.Los ciudadanos de Corea del Norte harán una rebelión en contra del mandatario Kim Jong-Un. A este conflicto se sumará Rusia y desde luego otros países querrán intervenir.